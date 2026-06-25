Pradilla emocionado en la visita a la Basílica de Valencia

El conjunto "taronja" asaltó el Palau en el cuarto partido de las finales de la Liga Endesa para hacerse con el título y cerrar una temporada histórica. Un día después de la victoria y regresar a Valencia, los capitanes Josep Puerto y Jaime Pradilla, acompañados por el míster, Pedro Martínez, visitaron a la Virgen de los Desamparados y dejaron a sus pies el trofeo y un centro de flores naranjas.

Ambos jugadores hablaron frente a los micrófonos presentes. Pradilla, emocionado, nombró sus diferentes momentos preferidos de las finales: "Me quedo con todo, incluso con el momento en el que ganamos el segundo partido y sentimos los nervios y las ganas de jugar el siguiente".

Momento histórico junto a "Larry"

El ala-pívot no se olvidó tampoco de recordar el gran momento que vivió junto su amigo y compañero Sergio de Larrea cuando fue nombrado en el draft de la NBA: "También ha sido un momento bonito vivir junto a "Larry" el draft de la NBA".

Levantar el título con Puerto

Pradilla no se olvidó de nombrar el gran momento vivido durante la celebración y el levantamiento del trofeo con Puerto: "El momento en el que Josep me dice de levantar la copa con él. Para mí fue algo muy especial, lo llevo en el corazón y le estoy muy agradecido".

El jugador tuvo también un mensaje directo para todos los aficionados taronja: "Que disfruten de este momento. Es un momento único, es muy difícil llegar a vivir esto y hay que disfrutarlo ahora. Hay que seguir creciendo como equipo y como club, yo también como jugador y persona. Que sigamos creyendo, que podemos seguir compitiendo por los títulos todos los años y que disfruten de este que ha sido histórico".

Así ha sido la celebración del título del Valencia Basket en la basílica de la Virgen de los Desamparados / F. Calabuig

Sobre el gran momento que vive Valencia Basket el jugador comentaba: "Creo que Valencia lleva muchos años haciendo las cosas bien, que está trabajando con un nuevo pabellón. Hay cosas que mejorar pero poco a poco, año tras año, seguimos creciendo. Desde los seis años que estoy aquí, hemos crecido paso a paso y es algo que es de admirar, de agradecer a Juan y a Hortensia. Seguiremos creciendo y luchando por estar entre los mejores de España y ojalá Europa".

Sobre las adversidades y malos momentos anotaba: "Ya comenté que este equipo, ante las adversidades, se crece. Creo que tenemos grandísimos jugadores y además tenemos jugadores con ese carácter de ganador. Esos momentos malos nos han hecho ser más equipo, más familia".

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Esto define exactamente al equipo de Pedro Martínez, un equipo joven con mucha hambre y ganas de luchar por todo: "Esas vivencias difíciles nos han hecho levantarnos, crecer y creer para ahora poder ganar títulos".