Robert, Sánchez, Senna y Juanfran confían en el Mundial de España: "Va a ir a más"

Robert Fernández, Juan Sánchez, Marcos Senna y Juanfran García analizaron para Levante-EMV el Mundial de la Selección Española. Los cuatro jugadores internacionales fueron protagonistas en el acto que tuvo lugar entre Leyendas España y su patrocinador Kebah! en el Centro Comercial El Saler de València. ¿Puede ganar España el Mundial? ¿Cuáles son las favoritas? ¿Qué selección será la sorpresa? ¿Quién es el jugador más infravalorado de la selección? ¿Cuál será la final? ¿Por qué no hay jugadores del Valencia CF en la selección? Robert, Sánchez, Senna y Juanfran responden a Levante-EMV con la sabiduría y la experiencia que les otorga su trayectoria en la Roja. A los cuatro siempre hay que escucharlos y más si hablan de España en pleno Mundial. Estas son sus reflexiones:

Juan Sánchez

Juan Sánchez ve a España con opciones reales de ganar el Mundial: "Quizás no empezó bien el primer partido, pero en el segundo mostró nivel y ganó con solvencia. Hay que confiar en España porque en los últimos años nos ha demostrado que es una de las favoritas", afirmó Sánchez, que incluso se atrevió a imaginar una final: “España-Argentina y que ganara España”.

El exdelantero también defendió la capacidad del grupo pese las críticas: "Son jugadores con experiencia, acostumbrados a las críticas y a jugar partidos importantes. Van a dar todo lo que tienen para llegar a la final y ganarla", señaló.

Entre los nombres propios de la selección, Sánchez destacó a Mikel Oyarzabal, al que considera un futbolista poco reconocido. "No es tan llamativo como Lamine o Pedri, pero está dando un rendimiento fantástico. Trabaja bien, juega de espaldas y hace goles", subrayó.

Más crítico se mostró con la ausencia de jugadores del Valencia CF en la selección: "Históricamente siempre ha habido jugadores del Valencia y valencianos en el Mundial. Es una pena. Que el equipo no esté más arriba ni juegue Champions hace que sus futbolistas tengan menos repercusión", finalizó.

Robert, Sánchez, Senna y Juanfran analizan para SUPER el Mundial de España / GERMAN CABALLERO

Juanfran García

Por su parte, Juanfran García también mantiene la confianza en España: "Veo bien a España. Es verdad que algunos jugadores han llegado un poquito justos o sin el ritmo físico que debían. En el primer partido influyeron los nervios y que no jugaron dos referencias de ataque", señaló Juanfran, aunque, sin embargo, sostiene que la selección "va a ir a más" conforme recupere futbolistas como Nico Williams, Lamine Yamal o Mikel Merino.

Juanfran también reivindicó la figura de Mikel Oyarzabal: "No tiene la repercusión nacional e internacional que debería. Por números y estadísticas tiene que estar en el top mundial", afirmó.

Sobre hasta dónde puede llegar España, prefirió no hacer pronósticos cerrados. "Quiero ver a España, disfrutar, que salgan al campo con la sensación de que puede que no vuelvan a jugar otro Mundial, con lo difícil que eso es, y que sigan manteniendo el mismo nivel de compañerismo", concluyó.

Robert, Sánchez, Senna y Juanfran analizan para SUPER el Mundial de España / GERMAN CABALLERO

Marcos Senna

Marcos Senna considera que la selección ha empezado "de menos a más" en el Mundial y ve en esa evolución una señal similar a la que vivió el equipo campeón en 2010: "España sigue siendo favorita. Tiene buena selección y hay que ir partido a partido, pero creo que va a seguir ganando fuerza en este Mundia", señaló Senna.

También restó dramatismo a las críticas recibidas tras el inicio del torneo: "Cuando no se gana, las críticas son normales en una selección como España. A pesar de ser una generación joven, son maduros y están preparados para recibirlas".

Senna destacó además la mejora del equipo en el segundo partido: "El partido fue muy completo y los chicos están preparados para encajar las críticas. Confío en que podamos llegar a la final", añadió.

Sobre las candidatas al título, el hispanobrasileño aseguró que "Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania... esas selecciones siempre van a estar ahí, pero nosotros estamos entre ellas como una de las más fuertes". aseguró, aunque advirtió de que “habrá alguna sorpresa”.

Robert, Sánchez, Senna y Juanfran analizan para SUPER el Mundial de España / GERMAN CABALLERO

Robert Fernández

Finalmente, Robert Fernández ve a España con opciones de pelear por el Mundial. El exfutbolista sigue el torneo “como un aficionado más” y considera que la selección debe ser analizada con tranquilidad tras un primer partido complicado.

“El primer partido siempre es difícil. Cabo Verde acumuló mucha gente detrás y eso dificultó el juego”, explicó Robert, que destacó la reacción del equipo en el segundo encuentro: “Vimos el potencial que tiene España. Va a luchar por ser campeona porque tiene jugadores con gran talento”.

El exjugador también defendió al grupo ante las críticas y evitó señalar nombres propios. “Todos los que están tienen un gran nivel. No solo cuentan los de ataque; también hay gente atrás que soporta al equipo y tiene mucho valor”, afirmó.

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Entre las favoritas, Robert señaló a Argentina, Francia e Inglaterra, y añadió a Marruecos como una selección “muy peligrosa” por su talento: “No me gustaría que se cruzara con España”.