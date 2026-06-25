Sigue en directo la celebración del Valencia Basket de la Liga Endesa en el Roig Arena

Valencia Basket se tiene diseñado el programa de actos de celebración por la consecución de su segunda liga. Un título que certificó este miércoles después derrotar al Barça en el Palau Blaugrana en el cuarto partido del play off final.

La fiesta arrancó ayer. Primero en el Roig Arena, donde más de 6.500 personas vibraron con la victoria del equipo de Pedro Martínez en el Palau. Y continuó en el aeropuerto de Manises, donde unas 200 personas recibieron a los héroes de la Liga. Los cánticos y las bufandas al viento arroparon a plantilla y técnicos en la terminal de Manises.

Kevin Contreras

Los actos de hoy

Los actos de celebración de este jueves 25 de mayo arrancarán a las 18 horas en la Real Basílica De Nuestra Señora De Los Desamparados. Una representación de Valencia Basket, encabezada por el técnico Pedro Martínez, junto a los capitanes Josep Puerto y Jaime Pradilla, realizará una ofrenda floral, de una camiseta de Valencia Basket y del trofeo de la Liga Endesa a la Mare de Déu.

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Posteriormente, la fiesta se trasladará al Roig Arena, donde a partir de las 20 horas se realizará un acto de homenaje a los campeones. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo disponible, con la apertura de puertas del Roig Arena programada para las 19:00h.