Valencia Basket conquista un doblete histórico

El Valencia Basket masculino ha cerrado la temporada por todo lo alto con el triunfo de liga conseguido frente al FC Barcelona. Un trofeo que se suma al de la Supercopa de España conseguido frente al Real Madrid a principios de temporada, cuando todo lo que se podía hacer era soñar con un final de este calibre para la primera temporada del Roig Arena. La mudanza le sentó bien tanto a la sección masculina como a la femenina, ya que ambas han conseguido cerrar la temporada alzándose con el campeonato de liga, consiguiendo el primer doblete de liga masculina y femenina de la historia del baloncesto español.

La temporada del equipo masculino ya forma parte de la historia del club, que ha logrado un doblete de títulos y ha clasificado para la 'Final Four' de la Euroliga por primera vez en la historia de la sección liderada por Pedro Martínez. Por su parte, el equipo femenino ha cumplido con su labor revalidando el título de liga por cuarta temporada consecutiva y consiguiendo levantar el trofeo de Copa de la Reina que ya ganó en 2024 y que perdió la temporada pasada.

La primera vez que hay doblete de liga

El proyecto financiado por Juan Roig ha triunfado durante la campaña 25/26 con el doblete de títulos en liga, tanto masculino como femenino, siendo la primera vez que un club se hace con el trofeo en ambas secciones. El equipo femenino triunfó ante Casademont después de una canasta sobre la bocina de Yvonne Anderson que supuso la cuarta liga para las de, en aquel momento, Rubén Burgos. El equipo masculino, por su parte, consiguió la victoria frente al FC Barcelona en 4 partidos, ganando los dos partidos del Palau Blaugrana al conjunto dirigido por Xavi Pascual después de perder el factor cancha en el primer partido en el templo 'taronja', consiguiendo así el segundo trofeo liguero del equipo masculino.

VBC

Tan solo existe un antecedente similar a este caso, que no llega a ser directamente igual. En la temporada 2002/03 el FC Barcelona venció, justamente, al Valencia Basket por 3-0 en la final de la liga Endesa, coronandose como campeón masculino, mientras que el ya desaparecido CBF Universitari de Barcelona, equipo de baloncesto femenino patrocinado por el FC Barcelona, se alzaba con el título liguero tran vencer 3-2 al, también desaparecido, Ros Casares Valencia. Sin embargo, el equipo femenino no formaba parte del FC Barcelona, pese a usar los mismos colores y contar con la denominación final de CBF Universitari de Barcelona-FC Barcelona. La relación que tenían entre ellos tan solo era económica y una vez se deshizo el patrocinio, por incumplimiento del contrato de ambas partes, el equipo femenino desapareció.

El club, que ya abrió las puertas del Roig Arena para ver el cuarto partido de la final frente al FC Barcelona, volverá a abrirlas para celebrar el título con su afición a partir de las 19 horas de hoy, después de la tradicional visita a la virgen que realizarán los jugadores junto con el cuerpo técnico.