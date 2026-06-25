El Valencia Basket se corona campeón de la Liga Endesa y lanza su camiseta conmemorativa
El club taronja ha lanzado la camiseta oficial de los campeones de la Liga Endesa 2026 a un precio de 25 euros para que la afición pueda inmortalizar la gesta.
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El Valencia Basket ha vuelto a tocar el cielo. En una temporada que ya se ha ganado con letras de oro el adjetivo de "histórica", el club taronja ha conquistado el segundo título de Liga Endesa de su historia. Los hombres dirigidos por Pedro Martínez desataron la locura al imponerse en la final al Barça con un contundente 3-1, cerrando un 'playoff' espectacular que ya es leyenda del baloncesto valenciano.
Para que la afición pueda inmortalizar esta gesta, el club ha reaccionado con rapidez: la camiseta oficial de los Campeones de la Liga Endesa 2026 ya está a la venta.
Un recuerdo para la historia al alcance de todos
La prenda conmemorativa se ha lanzado con un precio de 25 euros, buscando que toda la marea taronja pueda lucir con orgullo el éxito del equipo.
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