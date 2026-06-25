El Valencia ya tiene rival para el Trofeu Taronja
El partido será el sábado 8 de agosto en el Camp de Mestalla
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Valencia
El Valencia jugará contra el Newcastle United FC inglés la 54ª edición del Trofeu Taronja el sábado 8 de agosto a las 21 horas en Mestalla en el tradicional partido que sirve como presentación cada año y que será el último encuentro amistoso antes del inicio de Liga.
El Newcastle United FC ha sido campeón en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros títulos. En la pasada temporada, quedó duodécimo en la Premier League con 49 puntos.
El partido será el sexto encuentro del Valencia de pretemporada, que se enfrentará antes al Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby County y Stoke City. Las entradas saldrán a la venta próximamente, según apuntó el club en el comunicado.
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