El Valencia ya tiene rival para el Trofeu Taronja

El Valencia jugará contra el Newcastle United FC inglés la 54ª edición del Trofeu Taronja el sábado 8 de agosto a las 21 horas en Mestalla en el tradicional partido que sirve como presentación cada año y que será el último encuentro amistoso antes del inicio de Liga.

El Newcastle United FC ha sido campeón en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros títulos. En la pasada temporada, quedó duodécimo en la Premier League con 49 puntos.

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El partido será el sexto encuentro del Valencia de pretemporada, que se enfrentará antes al Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby County y Stoke City. Las entradas saldrán a la venta próximamente, según apuntó el club en el comunicado.