El campeón de los números: el Valencia Basket que ganó la Liga desde (casi) todos los frentes

Valencia Basket no conquistó la Liga Endesa por un golpe de inspiración, sino por acumulación. Por martillo pilón. Por una superioridad estadística que atraviesa casi todas las capas del juego: anotar, rebotear, asistir, correr, defender líneas de pase, proteger el aro y multiplicar posesiones. Las dos capturas retratan a un campeón total, un equipo que convirtió la regularidad en argumento de autoridad y que remató el curso con la segunda Liga Endesade su historia, sellada ante el Barça en una final cerrada por 3-1 y coronada con el 84-108 del cuarto partido.

La fotografía estadística es demoledora. El conjunto taronja aparece primero en valoración media, con 113,09, por delante del Real Madrid, que se queda en 110,32. Es una diferencia pequeña en apariencia, pero enorme en significado: la valoración no premia una sola virtud, sino la suma de aciertos. Puntos, rebotes, asistencias, recuperaciones, tapones, faltas recibidas, eficacia. Ser líder ahí equivale a decir que el Valencia fue el equipo más completo de la competición. De hecho, el balance de los 91 partidos disputados esta campaña en todas las competiciones es de 64 victorias (70%) y 27 derrotas.

VBC

El dato que mejor explica la dimensión del campeón está en los puntos a favor: 95,21 por partido, también primera posición de la Liga Endesa. No fue un equipo de rachas aisladas, sino una maquinaria ofensiva sostenida. Real Madrid, segundo, figura con 93,78; Baskonia, tercero, con 92,24. El Valencia no solo ganó: obligó a los rivales a jugar a su velocidad, a soportar marcadores altos y a resolver cada noche una ecuación física y táctica de máxima exigencia. Además, el cuadro de Pedro Martínez consiguió alcanzar los 100 puntos en 29 de sus 91 partidos, es decir en un 32% de los choques.

Un ataque con muchas puertas de entrada

El ataque taronja tuvo una seña diferencial: el triple como volumen, no como recurso de emergencia. Valencia Basket lidera la clasificación de triples anotados, con 11,58 por partido, por encima de Bàsquet Girona, La Laguna Tenerife, Río Breogán y Unicaja.

Pero la clave está en que ese arsenal exterior no convirtió al Valencia en un equipo unidimensional. En tiros de dos también aparece entre los mejores, con 22,51 canastas de dos por encuentro, igualado con el Real Madrid en la zona alta de la tabla y solo por detrás de Recoletas Salud Burgos, Barça y Casademont Zaragoza. Por contra, sí lideró el triple, con una media de 11,5 tiros de tres por partido, aunque en porcentaje de tiro no figura entre el TOP 5 que capiteneó La Laguna Tenerife con el 39,54%.

Las imágenes del cuarto partido entre el FC Barcelona y el Valencia Basket de la final de la Liga Endesa / Valentí Enrich

La pelota siempre encuentra a alguien

El otro gran termómetro del estilo es la asistencia. Valencia Basket lidera también esa tabla, con 20,42 pases de canasta por partido. Unicaja, segundo, queda en 18,62; Real Madrid, tercero, en 18,22. La diferencia es notable y explica que el caudal anotador no dependiera de un solo foco.

A su vez, el balón taronja viajó. Cambió de lado. Llegó a las esquinas. Encontró continuaciones. Alimentó a los interiores. Premió los cortes. Esa circulación convirtió el talento individual en una estructura coral. Cuando un equipo promedia más de 95 puntos y más de 20 asistencias, el mensaje es claro: anota mucho porque juega junto, no porque se encomiende de forma sistemática al uno contra uno.

El rebote, la frontera donde se gana una Liga

Si el ataque fue brillante, el rebote fue el cimiento. Valencia Basket encabezó la Liga en rebotes totales, con 40,49 por partido. El siguiente, Bàsquet Girona, aparece con 37,88. Son 2,61 rebotes más por noche que el segundo mejor equipo en esa categoría, una brecha que habla de físico, concentración y hambre.

Jorge Valero

El dominio se reparte en las dos zonas. En rebote defensivo, el campeón también manda con 26,67, por delante de Asisa Joventut, Baskonia, UCAM Murcia y Real Madrid. Esa capacidad para cerrar su aro fue esencial para correr. En el otro tablero, el ofensivo, Valencia Basket fue igualmente líder con 13,81 rebotes por partido. Ahí se explica buena parte de su carácter.

Defensa que roba, intimida y acelera

El campeón también aparece arriba en los indicadores defensivos más visibles. Es segundo en recuperaciones, con 8,56 por partido, solo por detrás de Recoletas Salud, líder con 10,35. También es segundo en tapones, con 3,56, únicamente superado por el Real Madrid, que promedia 4,27.

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La estadística de pérdidas, además, ofrece una lectura indirecta muy valiosa: el Valencia no aparece entre los cinco equipos que más balones pierden. La lista la encabeza Kids&Us Manresa con 15,35, seguido por Casademont Zaragoza, Coviran Granada, MoraBanc Andorra y Bàsquet Girona.