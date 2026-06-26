Cumpleaños del gol realmente increible: la Copa que abrió la edad de oro del Valencia CF

El 26 de junio vuelve a señalar una de las noches fundacionales del valencianismo moderno. Este viernes se cumplen 27 años de la Copa del Rey de 1999, el título que el Valencia CF conquistó en La Cartuja ante el Atlético de Madrid y que puso fin a una larga espera antes de abrir el tramo más brillante de la historia reciente del club. Aquel equipo de Claudio Ranieri venció 3-0 al conjunto rojiblanco y levantó la sexta Copa del Rey de la entidad.

La final quedó marcada por el doblete de Claudio ‘Piojo’ López, pero, sobre todo, por una acción que sigue resistiéndose al paso del tiempo: el gol de Gaizka Mendieta. En el minuto 33, con el Valencia ya por delante, el capitán recibió de espaldas, domó el balón con el pecho, lo acomodó con la pierna derecha, dibujó un sombrero ante la defensa atlética y remató de zurda sin dejarlo caer para superar a Molina. Valencia CF lo conserva como uno de los goles más bellos y técnicamente difíciles de su memoria copera.

Ese tanto fue mucho más que el 2-0 de una final. Fue una postal de una generación, una manera de explicar a Mendieta sin necesidad de adjetivos: talento, plasticidad, jerarquía y un punto de irrealidad. El gol del capitán fue considerado uno de los mejores de la historia del club y que sus botas, restauradas, se exhiben en Mestalla como pieza de patrimonio valencianista.

También fue el gol que el imaginario popular asoció al verso más futbolero del indie español: el “gol realmente increíble” de Los Planetas. La identificación con la final de La Cartuja es poderosa, aunque la incógnita nunca ha quedado cerrada del todo. De hecho, el propio Mendieta apuntaba que el tanto de la canción podría ser el logrado de volea ante el Barcelona en la Copa del Rey, o incluso uno anotado en San Mamés al Athletic tras deshacerse de varios adversarios. La duda, lejos de rebajar el mito, lo agranda: en 1999 Mendieta marcó varios goles capaces de justificar una canción.

Noticias relacionadas

Camino exigente hasta el título

La Copa fue, además, la culminación de un recorrido de autoridad. El Valencia eliminó al Levante, al Barcelona y al Real Madrid antes de imponerse al Atlético en Sevilla. Valencia CF recuerda aquella trayectoria como una Copa labrada ante grandes rivales, con una semifinal especialmente rotunda frente al conjunto blanco y una final dominada de principio a fin. Pero aquel 26 de junio de 1999 no solo se levantó un trofeo. Se abrió una época. Una supercopa, dos finales de Champions, dos ligas, una Uefa y una Supercopa de Europa.oblete