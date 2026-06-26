MERCADO DE FICHAJES
Un equipo de la Premier League entra con fuerza en la puja por Thomas Meunier
Según el especialista belga en el mercado de fichajes, Sacha Tavolieri, el Hull City ha contactado con el lateral que pretende también el Valencia CF y las conversaciones están en marcha
Pascu Calabuig
A pesar de que el Lille, equipo de Champions League en la Ligue1, finalmente no dio el paso de ofrecerle la renovación a Thomas Meunier tras el fichaje de su nuevo entrenador, Davide Ancelotti, a Thomas Meunier, objetivo del Valencia CF para el lateral derecho, no le están faltando novias. A la competente oferta de un equipo de LaLiga, se une la de un recién ascendido a la Premier League, el Hull City, según ha informado el periodista belga especializado en el mercado, Sacha Tavolieri.
Una vez que su contrato expira en unos días con el Lille, el veterano defensa de 34 años -35 en el mes de septiembre- se encuentra jugando el Mundial con Bélgica y, al mismo tiempo, analizando las diferentes propuestas con las que cuenta para poner el broche a una extensa y exitosa carrera, en la que ha pasado por clubes de la altura del PSG y el Borussia Dortmund.
"Mi situación puede jugar a mi favor, no tengo prisa"
Días antes del inicio de la Copa del Mundo, el propio protagonista en una entrevista en 'L'Équipe' declaraba que no se precipitaría en su decisión y aguardaría a la disputa del torneo de selecciones antes de decantarse sobre el lugar en el que continuará jugando al fútbol, conforme a sus palabras, hasta los "40 años" porque se encuentra en buena forma física.
"Ya he recibido llamadas. Independientemente de las necesidades de cada club, las cosas pueden acelerarse muy rápido. A día de hoy ya podría firmar con alguno de ellos. Pero esa no es mi intención. Quiero darme tiempo porque también tengo mis metas particulares. Siempre me ha gustado estar entre la espada y la pared. Mi situación puede jugar a mi favor. No tengo prisa. Siempre hago todo en el último momento y eso no cambiará a la hora de elegir club. He trabajado toda la temporada para estar en la selección nacional -en la Copa del mundo-. Si las cosas salen bien, surgirán oportunidades. Tomaremos la decisión correcta", dijo a finales de mayo.
En contacto con varios clubes al ser agente libre
En su información, Tavolieri indica que está insistiendo para obtener la firma de Meunier. "Recién ascendido a la Premier League esta temporada, el club inglés ha contactado con el internacional belga. Hay conversaciones avanzadas en curso".
Meunier aterrizó en el Lille en el verano de 2023 como agente libre, tras desvincularse del Trabzonspor, y desde entonces ha sido un jugador habitual en los planes del técnico Bruno Genesio, que también abandonó el banquillo del conjunto francés al finalizar el curso.
Pese a su protagonismo durante la pasada campaña, el internacional belga no ha entrado en los planes de futuro del Lille, al que entrenará el hijo de Ancelotti. El Valencia cf se mantiene como uno de los clubes firmemente interesados y en contacto con el belga. Si bien, la competencia desde la misma LaLiga y ahora la Premier es dura.
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Fuente: Superdeporte
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