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Fútbol
El Mundial, en directo: España - Uruguay
Los de Luis de la Fuente buscan sellar su clasificación para las eliminatorias como primeros de grupo
Pablo Constantino
España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación. Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.
Siga aquí la narración del partido en directo.
Fuente: El Periódico
Uruguay llega al duelo con varias incógnitas en su once. La principal buena noticia para Marcelo Bielsa es la recuperación de José María Giménez. El central del Atlético de Madrid, ausente en los dos primeros encuentros por un problema de tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al eje de la defensa. Su entrada permitiría que Mathías Olivera, utilizado como central en los primeros partidos pese a ser lateral izquierdo, recupere su posición habitual.
España tiene el gran objetivo de afrontar la ronda de dieciseisavos como primera de grupo y disputarla en Los Ángeles, para alternar sede con Dallas hasta la potencial final de Nueva Jersey el 19 de julio.
La goleada a Arabia Saudí despejó las dudas del empate ante Cabo Verde. Luis de la Fuente introdujo cuatro cambios en el once titular a los que dará continuidad, con una duda: Marcos Llorente podría volver al lateral derecho en lugar de Pedro Porro. Una alineación titular en la que repetirá Lamine Yamal.
España lidera el Grupo H con cuatro puntos. Por ello, le vale el empate para certificar su pase, virtualmente ya como una de las mejores terceras -si se diera el caso- por su puntuación, aunque persigue la victoria que le garantice el primer puesto sin depender de resultados ajenos.
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