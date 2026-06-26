Estreno histórico del Roig Arena: Valencia Basket logra cuatro títulos y supera la barrera de los 15.000 espectadores

No siempre es fácil abandonar el hogar de toda una vida para mudarse a una casa nueva, aunque sea el doble de grande, disponga de muchos más servicios, haya supuesto una gran inversión económica y tenga el objetivo aumentar el nivel de vida. Para el Valencia Basket sí lo ha sido, o al menos se ha adaptado muy bien al cambio. El club dejó 'La Fonteta' a finales de la temporada pasada con un último partido perdido frente al Real Madrid en la final de la Liga Endesa para trasladarse al flamante Roig Arena, una inversión multimillonaria del mecenas del club que ha querido revolucionar el baloncesto en la ciudad de València.

La celebración del Valencia Basket de la Liga Endesa en el Roig Arena, en imágenes / Francisco Calabuig

La mudanza ha salido a pedir de boca para el club 'taronja', que ha estrenado el pabellón actualizando hasta en cuatro ocasiones las lonas de una de las paredes interiores que muestran los títulos conseguidos por el Valencia Basket, tanto los de su categoría femenina como los de la masculina. Veinte títulos en sus vitrinas -once femeninos frente a nueve masculinos- reflejan la historia del Valencia Basket, que ha cumplido uno de los mayores logros deportivos que un club puede conseguir: ganar la liga en la misma temporada con la sección masculina y femenina, algo que ningún equipo había conseguido. El Roig Arena ha sido el testigo permanente de la temporada de ambos equipos, cumpliendo con creces las expectativas puestas sobre él.

Un pabellón de récord

El Roig Arena se ha convertido en una caldera de asistencia durante la temporada, batiendo varios récords de asistencia del club y de la propia liga. Durante el estreno liguero del equipo masculino que enfrentaba al Valencia Basket contra el FC Barcelona, el pabellón superó con creces la marca de asistencia que ostentaba el Bizkaia Arena desde 2006 en el estreno de un pabellón. Más de 14.800 personas se reunieron en la nueva casa del equipo dirigido por Pedro Martínez para ver el inicio de la que acabaría siendo una temporada histórica.

No conforme con eso, vivió su primera gran noche en el quinto partido frente al Panathinaikos, un partido decisivo que transformó el pabellón en una caldera. Fue el primer lleno del Roig Arena, 15.600 personas asistieron al duelo que, de salir victoriosos, suponía la clasificación por primera vez en la historia del club a la 'Final Four' de la Euroliga, un hito histórico para el Valencia Basket que se vio arropado por su afición desde el salto inicial hasta el final del partido. El equipo cerró la temporada con una media de 12.400 espectadores, 4000 personas más de las que cabían en el anterior pabellón.

Por su parte, el equipo femenino también se vio favorecido por el cambio de pabellón. El conjunto dirigido por Rubén Burgos, entrenador de la sección femenina durante esta temporada, comenzó la campaña con más de 300 altas en lo que a abonados se refiere, consiguiendo superar la cifra de 4000 abonos. Además, el partido de la final contra Casademont Zaragoza reunió a más de 7.600 aficionados en el templo valencianista, una cifra de récord para un partido del equipo femenino.

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El pabellón valenciano se ha convertido en un nuevo icono de la ciudad y en la nueva casa del Valencia Basket, que busca seguir aumentando su palmarés en el nuevo templo del baloncesto.