Inquietud por las palabras de Pradilla y un clausulazo del Real Madrid
El conjunto blanco está decidido a pagar su cláusula, pero VBC quiere luchar por quedárselo y la pelota está en el tejado del jugador
Al club no le consta que haya dado el 'sí' a otro club, pero las palabras en la celebración de la Liga sonaron a despedida: "Gracias por todo, os llevaré en mi corazón"
Jaime Pradilla es un tesoro para cumplir con el cupo de jugadores españoles en plantilla
Rafa Jarque
La celebración del título de Liga en el Roig Arena tuvo cierto aroma a despedida. Por los casos ya sabidos como el de Jean Montero, Braxton Key o Sergio de Larrea, pero también por otros cuyas palabras generaron cierta inquietud a la afición taronja. Es el caso de Jaime Pradilla, que también colecciona interés de varios equipos después de una temporada en la que se ha destapado como uno de los interiores con más presente y futuro de Europa.
El jugador zaragozano, que ya ha sido vinculado al Real Madrid en otros puntos del año, cogió el micrófono durante la fiesta en el Roig Arena y se dirigió tanto a sus compañeros como a la afición: "Gracias por este recibimiento, por estar en Barcelona y estar en cualquier parte a la que viajamos. A mis compañeros, gracias por este año, ha sido increíble, me llevaría a cualquiera de vacaciones, gracias por todo, os llevaré en mi corazón y lo más importante es agradeceros todo el apoyo siempre, habéis estado en las buenas y en las malas en los seis años que he estado aquí, desde el primer día me habéis acogido como uno más y Amunt Valencia". Unas palabras que, sin duda, pueden relacionarse con una despedida como fueron, por ejemplo, las de Montero.
El Real Madrid va con todo a por Pradilla
Además es que a Jaime Pradilla no le faltan pretendientes, lógico teniendo en cuenta la gran temporada que ha hecho, y el Madrid es uno de ellos. El interés del conjunto blanco ha sido noticia en varios puntos de la temporada, pero ahora parece que todo va cogiendo más forma. Y es que, según ha informado el periodista Óscar Herreros, el Madrid tiene decidido pagar la cláusula de Pradilla para llevárselo este verano. Una cláusula que ronda el millón y medio de euros.
A Valencia Basket no le consta ningún acuerdo
Valencia Basket sabe de las intenciones del Real Madrid y está dispuesto a luchar por quedarse con Jaime, un jugador muy valorado que, además, es clave para cumplir el cupo de jugadores españoles. El conjunto taronja ya ha demostrado con Kameron Taylor que puede competir por quedarse a los mejores jugadores y espera que con Pradilla tenga el mismo final feliz.
Sin embargo, la pelota está en el tejado del jugador, que es ahora quien debe decidir. Según ha podido saber Superdeporte, Valencia Basket, a pesar de las palabras de Pradilla en la celebración, no tiene constancia de que haya alcanzado un acuerdo cerrado con el Real Madrid o cualquier otro club ahora mismo, pero eso tampoco asegura que no lo vaya a tener en las próximas horas.
El lío de los cupos
¿Por qué está tan codiciado Jaime Pradilla? En primer lugar porque es un jugadorazo que ha demostrado esta temporada ser uno de los mejores interiores de Europa. O por lo menos tener el potencial para ello. Además, con la política de cupos nacionales tan estricta en la actualdiad, un jugador nacional de tanto nivel como Jaime es un tesoro. Cabe recordar que existe un mínimo de jugadores españoles exigidos por plantilla. Cuatro en caso de plantillas de 12 y cinco en caso de plantillas más largas como pueden ser las de equipos de Euroliga, como es el caso de Valencia Basket y Real Madrid.
Por eso Pradilla es un objetivo tan claro para los de Sergio Scariolo. El Madrid lo ve como un fichaje de presente y futuro que, además, allanaría el camino para cumplir con la normativa de los cupos nacionales.
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Fuente: Superdeporte
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