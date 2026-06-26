Kovacs, de ayudante de Pedro Martínez a nuevo técnico de Chiba Jets: "Gracias Valencia"

El entrenador húngaro Adrian Kovacs, uno de los ayudantes de Pedro Martínez en estas dos últimas campañas, deslizó en las redes sociales su salida del club y dio las gracias por "dos años inolvidables" en el Valencia Basket y en la ciudad antes de que el club japonés Chiba Jets anunciara este viernes su fichaje como primer entrenador.

"Siempre llevaremos Valencia con nosotros. Gracias Valencia. Qué viaje", señaló el técnico en una publicación en sus redes sociales en la que agradeció cómo se les recibió cuando llegaron en el verano de 2024 y todo lo compartido en este tiempo. "Las relaciones que hemos construido aquí durarán más allá del baloncesto", afirmó.

Kovacs aseguró que la ciudad les ha dado a su familia y a él "mucho más que baloncesto" y destacó el nacimiento de su hija en Valencia, así como la celebración estos días del título de la Liga Endesa que conquistó el equipo el miércoles.

"Ganar es increíblemente difícil. Requiere un trabajo implacable, sacrificio, confianza y gente comprometida con los más altos estándares cada día. Eso es lo que hizo especial a este grupo", afirmó.

El húngaro, de 33 años, llegó al cuerpo técnico de Pedro Martínez avalado por su paso como entrenador ayudante por el París Basketball, un equipo que había desplegado un juego rápido parecido al que el Valencia quería implantar.

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Maroto y Albert

Kovacs formaba parte del trío de entrenadores ayudantes que completan Juan Maroto y Xavi Albert, que en principio sí continuarán al lado de Pedro Martínez, que podría sumar a otro técnico para suplir la marcha del húngaro. El ya exentrenador ayudante del Valencia asumirá el cargo de primer entrenador en uno de los clubes más importantes de Japón, que este curso llegó a las semifinales de la liga.