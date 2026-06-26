La inquietante venta de Nico Paz del Real Madrid al Como o cómo pasar de gastar 9 millones a ingresar 60 con una maniobra contable

El Real Madrid ha abierto una nueva dimensión en el mercado de fichajes. La operación tiene que ver con el centrocampista argentino, Nico Paz, que ha estado cedido esta temporada en el Como de Cesc Fábregas, en el que ha deslumbrado en la Serie A llevando al equipo a conquistar por primera vez en su historia una plaza para jugar la Champions League. El internacional argentino, nacido en Tenerife durante la carrera futbolística su padre Pablo Paz, quien jugó en el conjunto chicharrero, fue cedido en su día al Como con una opción de recompra por parte del club blanco de 9 millones este verano y 10 el que viene. La valoración del jugador se ha disparado y el Como se ha mostrado muy interesado en mantenerle en sus filas en su estreno en la Liga de Campeones. A eso se suma que la llegada de José Mourinho coincide con el desembarco en el Real Madrid de Bernardo Silva, al que se unen la presencia de futbolistas como el turco Arda Guler, el inglés Jude Bellingham o el marroquí Brahim Díaz, jugadores que complican la titularidad y la posibilidad de disfrutar de minutos para Nico en el Bernabéu.

Nico recula y decide quedarse en Italia

Ante este contexto, el futbolista, después de hablar con Cesc, ha apostado por quedarse en el Como, donde tendrá el protagonismo y los minutos que no encontrará en el Real Madrid. Y las conversaciones han terminado derivando en una operación que tiene más de ingeniería contable que de traspaso convencional entre clubes. Huelga decir que los blancos tienen unos problemas de liquidez e ingresos que van a provocar la creación de una sociedad mercantil paralela al club para permitir el desembarco de dos inversores extranjeros que invertirán en el club 500 millones de euros cada uno.

Así, en esta operación el Real Madrid, que podía recomprar al futbolista por 9 millones, ha propuesto al Como la venta de los derechos de Nico Paz por 60 millones, guardándose una opción de recompra por 80 la próxima temporada. Es decir, en lugar de imputar a la cuenta de gastos 9 millones para recuperarle va a sumar en la de ingresos 60 por la venta de sus derechos. Los blancos han tasado el precio de traspaso en el mercado en 120, rebajando su oferta al Como a la mitad entendiendo que es un precio asequible, y además se guarda el derecho de tanteo y recompra por 80 millones, veinte más de los inscritos en la venta de derechos del jugador. En las oficinas del club blanco, al igual que el Como, creen que otro año de Nico en el escaparate del equipo italiano disparará más la valoración del futbolista, lo que garantizaría ofertas el próximo verano para venderle por un precio que estaría más cerca de los 120 millones en que el Madrid le tasa que en los 60 millones que asumirá el Como como precio de traspaso.

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Por tanto, en el ejercicio contable de esta temporada el Madrid inscribirá los 60 millones del 'traspaso' y en el caso de producirse la recompra, que desde el club de Chamartín aseguran que es la idea que tienen, podrán amortizar el 'pago' de los 80 en diferentes temporadas. Una maniobra que contablemente es un éxito para la tesorería blanca y una solución para seguir revalorizando a un jugador salido de la cantera blanca que no tiene hueco en la actual plantilla del Real Madrid y que dejará, en el peor de los casos, 60 millones en las arcas. A priori, todos ganan con esta maniobra que tiene más de financiera que de real.