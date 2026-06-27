Adiós a 'La Bilirrubina' del Valencia Basket: lo que pierde el equipo con la marcha de Jean Montero

Lo que debía ser un momento de magia, alegría y festividad en la celebración de la liga del Valencia Basket en el Roig Arena se tiñó de gris oscuro con el tono de despedida que usaron varios de los jugadores 'taronja' en el momento que les tocaba dar el discurso y contestas a las preguntas. El más evidente de todos fue Jean Montero, al que le costó encontrar las palabras adecuadas cuando llegó su turno y que, ante los cánticos de "Montero Quedate" que coreaba el recinto valenciano, se mostró visiblemente emocionado. "Valencia siempre va a vivir en mi corazón aunque los caminos se tengan que separar", expresó el dominicano antes de agradecer a la afición por todo lo vivido durante estos dos años.

Una despedida que, aunque era esperada, hizo resonar el Roig Arena con un doloroso "ohhh", que a muchos le sabía a poco para expresar sus verdaderos sentimientos. No tardaron en aparecer las lágrimas entre los más pequeños, y algunos mayores, ante la confirmación de que la estrella dominicana del Valencia Basket no continuará la temporada que viene. Con su marcha, se va uno de los mejores jugadores de la historia del conjunto 'taronja' en lo que a calidad se refiere, que más allá de ser un espectáculo de jugador, también es el líder estadístico del equipo de Pedro Martínez.

Unos números que dan 'Problemas'

No va a ser fácil encontrar un reemplazo para Montero. El jugador ha sido el gran referente del Valencia Basket en los momentos de tensión y ha tenido una gran efectividad en este tipo de casos. Prueba de ello es el MVP de las Finales que recibió tras vencer al FC Barcelona y terminar la serie con 30.3 puntos de valoración, 23.8 puntos anotados, 4.5 rebotes y 5.5 asistencias, segundo mejor MVP de la historia de las finales, tan solo por detrás de Arvydas Sabonis.

Jean Montero celebra una canasta en el Palau Blaugrana / Javier Borrego / Javier Borrego / AFP7

El jugador ha mostrado una gran regularidad desde que aterrizó en Valencia en julio de 2024. Con Pedro Martínez a los mandos durante su primera temporada en València, el dominicano promedió 15.9 puntos, 3.7 rebotes y 4.4 asistencias en 24 minutos por partido, disputando 38 partidos entre liga regular y playoff, lo que fue suficiente para lograr un tercer puesto en la carrera por el MVP. En EuroCup, el base consiguió promediar 13.2 puntos, 3.7 rebotes y 5.3 asistencias que le valieron para conseguir 15.9 de PIR y ser elegido mejor jugador joven del campeonato, premio que también consiguió en liga.

A lo largo de esta temporada apenas han variado los números. La estrella valencianista ha reducido la cantidad de minutos por partido que ha disputado en Liga Endesa (22), pero se ha mantenido muy cerca de los promedios de puntos (15.7), rebotes (2.9) y asistencias (4.3), disputando menos partidos (35). 18.7 puntos de valoración que le han servido para ser segundo en la carrera por el MVP de la temporada. En su primera temporada en Euroliga, el jugador ha deslumbrado allá donde ha ido, promediando 14.4 puntos, 3 rebotes, 4.8 asistencias y 17.9 de valoración, dejando actuaciones tan memorables como la que realizó contra Hapoel Tel Aviv. El exterior formó parte del mejor quinteto ideal de la temporada, fue nombrado 'Rising Star' de la competición europea y cuenta con la segunda mejor jugada de la temporada, además de ser nombrado MVP de los playoff de Euroliga por su papel decisivo para remontar el 0-2 frente a Panathinaikos.

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