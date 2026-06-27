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Corberán 'ficha' balón parado

El entrenador de Cheste recluta para su cuerpo técnico al valenciano Darío Navarro, especialista en las ABP que ha hecho un gran trabajo en esa función con Osasuna

Pretemporada y amistosos del Valencia CF

Pretemporada y amistosos del Valencia CF / Juanma Romero

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Pau Pardo

Valencia

El balón parado fue la temporada pasada uno de los grandes problemas del Valencia CF de Carlos Corberán. El conjunto de Mestalla mostró una enorme dificultad en las ABP, especialmente las defensivas, y un rendimiento no demasiado destacado en las ofensivas. El entrenador blanquinegro, no obstrante, se ha movido para tomar cartas en el asunto.

El cuadro blanquinegro va a sumar a su staff técnico a un valenciano, Darío Navarro, que estaba en el cuerpo técnico de Alessio Lisci y que está considerado un especialista en el trabajo de la pelota parada. Su fichaje, avanzado por As, responde a la necesidad de solventar un problema que ha condicionado mucho al equipo.

Osasuna hizo del balón parado su gran arma

Si no llega a ser por su optimización del balón parado, Osasuna habría descendido a Segunda División con casi total seguridad, pero las ABP hicieron la diferencia en el combinado navarro. Los rojillos acabaron la temporada como el segundo equipo con más goles de este estilo a favor con hasta 15 dianas (de 45 que marcó en total, un tercio de ellos).

Darío Navarro con Osasuna

Darío Navarro con Osasuna / Ivan Terron

A nivel defensivo, por otra parte, Osasuna viene de ser el cuarto equipo que menos goles ha encajado a pelota parada en toda LaLiga (solamente ocho), demostrando una solidez muy buena este tipo de jugadas, convirtiéndolo en su gran fuerte.

El Valencia, la otra cara de la moneda

El Valenica, por contra, ha sido la otra cara de la moneda. En la parcela anotadora ni ha destacado ni ha sido un desastre, los diez goles marcados le sitúan como el noveno equpo con más tantos. Sin embargo, a nivel defensivo ha sido un completo desastre, siendo el cuarto que más ha encajado con hasta 12. Un boquete.

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Propósito de enmienda

Con el especialista de Osasuna, Darío Navarro, Corberán pretende dar un salto de calidad en una faceta del juego que decide partidos igualados después de una temporada en la que los puestos de Europa y de descenso se han repartido al final y por escasos detalles.

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Fuente: Superdeporte

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