Valencia Basket 'ata' a su primer fichaje 'Top': TJ Shorts
El base-escolta de Panathinaikos firmará como 'taronja' por dos temporadas y es un jugador con la materia prima necesaria para que Pedro Martínez lo lleve al siguiente nivel
Dos meses después de silenciar el Roig Arena con una canasta in-extremis que adelantaba a Panathinaikos en la histórica serie que metió a Valencia Basket en la Final Four de la Euroliga, TJ Shorts cambiará de bando para defender la camiseta del que acabó siendo su verdugo. El jugador camiará el OAKA por el pabellón valenciano y se comprometerá para las dos próximas temporadas.
El acuerdo ya está cerrado según Andrea Calzoni, periodista especializado en mercado, y supone un golpe encima de la mesa por parte del club 'taronja' en una semana en la que la que se la mayoría de noticias apuntaban a bajas importantes en el equipo que dirige Pedro Martínez.
Camino inverso a Brancou Badio
Shorts hará el camino inverso a Brancou Badio, que se marcha a Panathinaikos a ocupar la misma demarcación, la de base y escolta. El jugador presenta una materia prima importante, fue una de las grandes revelaciones de Europa con la camiseta de Paris Basketball y después de su paso por Grecia llegará a Valencia en busca de su mejor versión de la mano de un entrenador especialista en sacar lo mejor de cada jugador.
El jugador de 28 años y 1'75 de estatura acumula el rodaje y la experiencia suficiente como para dar un paso adelante en el Roig Arena en un Valencia Basket obligado a reinventarse y a construir nuevos liderazgos en la pista después de la marcha de Jean Montero, posiblemente el jugador con mayor influencia en el juego y en la asunción de responsabilidades que ha tenido el club.
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Fuente: Superdeporte
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