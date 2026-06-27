El Valencia CF convence a Guido y cierra su continuidad en Mestalla

El Valencia CF ha convencido a Guido Rodríguez. El conjunto de Mestalla ha ido trabajando la operación poco a poco con la meta de cerrar a uno de los grandes objetivos de este mercado de verano. El motivo es más que evidente. El club no quería volver a fallar como ya hizo el verano pasado con Santamaría y quería darle al técnico a un jugador que ya conoce, que le convence y que cumple en un rol muy concreto e importante del campo. Como ha ido informando Superdeporte en las últimas semanas, la última vez hace tan solo cinco días, el Valencia mantenía la fe absoluta en cerrar la operación y convencer al jugador, algo que finalmente ha sucedido.

Guido Rodríguez tenía ofertas, pero ninguna le motivaba del todo por diferentes motivos. Bien el salario, bien los años de contrato o la propia liga de la que llegaba la oferta. Además, el Valencia le ha ido transmitiendo esa voluntad de hacer un proyecto que pueda jugar Europa en la 27/28. Por eso Guido ha dado el sí quiero en una operación que por momentos pareció caída, pero en la que el club ha ido aumentando su propuesta, tanto económica como de años de contrato.

Guido, con el Valencia CF durante un partido de LaLiga. / VCF

Cabe recordar que el Valencia quería darle dos años al jugador, mientras que el futbolista no se movía de esos tres que finalmente, aunque con matices, firmara para seguir ligado a la entidad de Mestalla. Es decir, Guido estará presente en el último año del legendario estadio y también en el primero, si nada cambia, del Nou Mestalla.

Guiños al Valencia

El jugador y su entorno han sido muy felices en València y el técnico también ha sido parte importante de esa continuidad del futbolista argentino. Cabe recordar que incluso en enero, el entrenador ya hizo mucha fuerza para que el exjugador del West Ham aterrizara en Mestalla. A las pocas semanas, Guido y su familia ya se sentían como en casa y se les pudo ver disfrutando en marzo de las fallas y de una ciudad que les ha enamorado desde el primer segundo.

Hace tan solo unos días de hecho, la hija de Guido usaba una imagen en Mestalla para felicitar el día del padre a Guido, quien además ha mostrado un gran compromiso en el día a día y una implicación enorme en el vestuario, al que en principio solo llegaba para medio año.

Cuarto fichaje

Después de la llegada de Dieng, De Haas y Sato, Guido Rodríguez se convertirá en la cuarta incorporación del Valencia CF de cara a la 26/27. El caso de Guido además muestra un cambio con respecto al verano pasado, cuando se intentó la continuidad de Sadiq y al club le faltó esa ambición o ‘pegada’ en el mercado. Ahora, Guido aterriza después de que Gourlay y Corberán consideraran que era una figura clave para aportar equilibrio en el centro del campo y además un plus de madurez en el vestuario.

De esta manera, el error del pivote y de la delantera que se vivió en el verano de 2025 no se repetirá de nuevo y el club consigue a su gran objetivo. Faltará, eso sí, ver qué sucede en otras posiciones en las que el club también está obligado a acertar.