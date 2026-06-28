La 'dieta' hacia el éxito del Valencia Basket

Viendo las canastas de Leticia Romero, los triples de Jean Montero, las asistencias de Sergio de Larrea o los rebotes de Awa Fam el aficionado podría preguntarse entre la duda real y el asombro: "¿Qué comen estos muchachos?" La respuesta al interrogante pasa, en una parte, por las manos y el trabajo de Luis Royuela, nutricionista y parte del staff del equipo masculino y femenino del Valencia Basket. "Comen mucho, mucho, cuanta más masa muscular y más altura las necesidades energéticas son más elevadas y es importante que estén en el peso muscular que se requiere y para eso tienen que comer mucho porque tienen un gasto calórico elevado que recuperar", desgrana.

Royuela llegó a finales de enero con los dos equipos a pleno rendimiento, inmersos en la batalla tanto europea como por los campeonatos nacionales. "Me tuve que adaptar rápido, la competición no para, pero lo han puesto muy fácil", explica cinco meses después. Mientras en la plantilla hay quienes meten puntos, defienden, generan jugadas o piensan cómo frenar al rival, su "granito de arena" para una "temporada de ensueño" ha sido desde la parte de la nutrición, un aspecto por el que por sí solo no puede asegurar éxito alguno, pero que sí supone un apartado más dentro de todo un conjunto.

Es la diferencia, indica, respecto a un deportista individual. "A un triatleta le puedo asegurar que le voy a mejorar el rendimiento porque depende de su entreno, su nutrición, su descanso o su psicología, pero un deportista de equipo depende de muchas otras cosas; una mala nutrición baja el rendimiento seguro, pero una buena nutrición no se puede asegurar una mejora porque entran muchos otros factores, hay que tener una estabilidad de club, química con los compañeros dentro de vestuario y fuera en pista, un gran entrenador, grandes fisios y grandes médicos; la nutrición es solo una parte", explica Royuela.

No siendo él el que mete las canastas ni el que las evita, su tarea diaria suele empezar sobre las 9:15 de la mañana preparando los isotónicos y la mesa de nutrición para que esté lista antes de entrenar. Ahí suele haber geles, barritas de dátiles o frutos secos naturales. "Dejamos todo preparado para que cuando lleguen tengan esa opción". Cuando empieza el entrenamiento, va con el doctor del equipo para preparar los batidos de recuperación y la suplementación, cuestiones que lleva individualizadas, incluso con distintos sabores. "Al final los he aprendido de memoria, a cada uno le gusta una cosa y lo importante es que se lo tomen", cuenta.

El prepartido, clave

Ese aprendizaje de gustos personales fue uno de los primeros deberes que tuvo al llegar. El otro fue que coincidió con la etapa de partidos como visitante en competición europea, lo que hacía que la plantilla estuviera muchos días fuera, lo que implica "una preparación nutricional muy elaborada". Mandar menús a los hoteles, preparar pícnics para después de los partidos o tener todo listo por si se requiere un viaje rápido, todo ello, con varios días de antelación, distancia y, sobre todo, la necesidad de adaptarse al país que se va. De ahí, admite que le ha costado en países balcánicos como Serbia porque desconocía su gastronomía: "He tenido que mirar en internet platos típicos y ver cuál era más interesante a nivel nutricional y cuál descartar".

Luis Royuela, nutricionista Valencia Basket, en una de las pistas de entrenamiento del Roig Arena. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Pero volviendo al inicio y a la pregunta entre la admiración, la curiosidad y las ganas de imitar a los ídolos: ¿qué comen? Royuela cuenta que más allá de superalimentos (no faltan nunca ni los frutos secos ni los geles ni los carbohidratos, esos que tan "demonizados" están falsamente, añade) dentro del "bolo alimenticio" que acaba generándose como resultado de todo lo ingerido, es más fácil hablar de "súper nutrientes", muchos a base de suplementación. Ahí cita la vitamina C y la creatina . "Es el suplemento estrella en el mundo del deporte", añade.

El nutricionista del Valencia Basket, además, cuenta como una de las claves dentro de la preparación de los dos equipos la comida prepartido. "Siempre va a ser la misma porque es muy limpia, se evita fibra, son carbohidratos limpios y proteínas magras", unas indicaciones que bajadas a lo concreto son arroz blanco, basmati integral, ñoquis o pasta blanca si hay poco tiempo antes del partido; con alguna salsa y algo de verduras, "poquito", y alguna "proteína limpia" como pollo, pavo, lubina o corvina.

Semanas finales intensas

A ello se añaden las peculiaridades. Primero, la de un deporte conformado por deportistas en general muy altos e importante masa muscular. "Tienen una demanda energética muy alta porque tienen un metabolismo basal muy alto", cuenta a lo que se suma un volumen de entrenamiento muy intenso dentro de un estilo de juego con un ritmo elevado, una de las claves del éxito. "Tienen un gasto calórico elevado para recuperar porque es muy importante que no se vayan peso para abajo, que mantengan su tono muscular, que ahí se encargan los preparadores físicos como Pau , Borja y Rubén, pero eso también implica comer, lógicamente", analiza.

Además el final de temporada ha sido de aúpa, un auténtico Tourmalet de partidos en cuanto han llegado los playoffs tanto para el equipo femenino primero como para el masculino después con encuentros de máximo nivel cada tres días. Ahí está la parte física de gestión de cargas, sí, pero también "la nutrición de recuperación postpartido, sobre todo cuando hay poco tiempo", explica Royuela que desvela que en las últimas semanas se ha introducido un batido extra. No obstante, recuerda que ese calendario ha sido durante todo el año y destaca el mérito de todo el staff de que las dos plantillas hayan llegado al final de temporada con "niveles de energía muy buenos".

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Pero aunque todo lo dicho por Royuela parezca algo exclusivo para deportistas de élite, asegura que no, que la alimentación puede ser un 95 % similar a la de cualquiera que lleve entrenamientos a nivel 'amateur' y que es la parte de la suplementación donde sí que hay mucha más especificidad al ritmo de competición. "Se trata de apatarse al nivel de aporte calórico y al volumen de entrenamiento diario", explica. Otra cosa es que comiendo una cosa u otra, la pelota acabe colándose en el aro y convirtiéndose en canasta. Ese ingrediente secreto no viene en la dieta de Royuela.