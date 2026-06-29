Darius Thompson se marcha del Valencia Basket

El Valencia Basket y Darius Thompson separan sus caminos. Así lo ha anunciado esta tarde el conjunto 'taronja' en un comunicado en el que se destaca que el club y el norteamericano -aunque con pasaporte italiano- no cumplirán los dos años de contrato que había firmados. Con ello, menos de una semana después de consumarse el primer doblete de la historia del Valencia Basket masculino al vencer en la final de la Liga ACB al FC Barcelona -título que se añade a la Supercopa del pasado septiembre-, el base se desvincula del proyecto liderado por un Pedro Martínez que verá transformada esa posición de cara a la próxima temporada con la más que probable salida también de Sergio de Larrea rumbo a los Dallas Mavericks de la NBA y la de Jean Montero -aún no oficial- camino a Olympiakos.

Un año como 'taronja'

"Valencia Basket quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Thompson durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal", señala el club en su mensaje, en el que también recuerda que Thompson aterrizó en València el pasado verano procedente del Anadolu Efes Istanbul.

Durante su paso como 'taronja', el jugador ha disputado un total de 76 partidos en los que ha promediado 8,2 puntos con un 36,6 % en triples, 1,8 rebotes y 3,1 asistencias que le han valido para sumar un 8,9 créditos de valoración.

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Nuevas salidas y llegadas

Y mientras el norteamericano deja la disciplina valenciana -y Brancou Badio o Braxton Key podrían ser los siguientes-, otros se acercan. En esa posición, sin ir más lejos, se da por hecha la incoporación del hasta ahora base de Panathinaikos, TJ Shorts, que cambiará el OAKA por el Roig Arena para las dos próximas temporadas. El jugador de 28 años y 1'75 de estatura llega tras jugar, además de en Grecia, en el París Basketball.