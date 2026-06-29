Eric Garcia "Somos los mejores del Mundial"

El jugador del FC Barcelona está con ganas de estrenarse por fin en una Copa del Mundo. Sus méritos saltan a la vista, pero hasta la fecha no ha podido entrar en los planes de De la Fuente. Eric Garcia cuenta sus sensaciones para SPORT.

Ha empezado el Mundial, llevamos tres partidos, ¿cómo lo estás viendo un poco desde fuera?

Hemos conseguido el objetivo de quedar primeros de grupo, queda demostrado que todos los rivales son difíciles a la hora de la verdad, hay margen de mejora y esto es importante.

¿Está costando más de la cuenta?

Un Mundial es así. Lo vivió en Qatar, el que se ganó en 2010 también costó, hay rivales duros, lo más importante es lo que digo, que tenemos margen de mejora.

¿En qué consiste este trabajo de mejora?

Ofensiva y defensivamente, aunque es cierto que no hemos encajado ningún gol, al final, los jugadores de arriba, con la calidad que tienen, vamos a mejorar, tenemos a jugadores como Lamine, que nos va ayudar a ganar cualquier partido.

En el centro del campo se están generando más dudas...

Todos los rivales son buenos, Uruguay te hace uno contra uno en el campo y es difícil para jugar. Los futbolistas que tenemos ahí son los mejores. Rodri es Balón de Oro, Pedri para mí es uno de los mejores, por no decir el mejor, Dani también, obviamente, Gavi, Zubimendi, Merino...todos van a mejorar al equipo.

Usted debe tener unas ganas locas de jugar.

Estoy preparado para cuando el míster crea que debo tener una oportunidad, si no, ayudar al equipo al máximo que es para lo que estamos, ganar el título.

No es fácil estar preparado después de tener tantos minutos con el Barça, pero estoy preparado

¿Cuesta mucho prepararse cuando no tienes minutos?

Viniendo de la temporada en el Barca, con muchos minutos, no es fácil, el objetivo es ganar el Mundial, ayudando en los entrenos, en el banquillo, donde sea importante.

¿Se ve preparado para jugar?

Todos nos vemos para jugar, es cierto que en defensa no hemos encajado, el trabajo se está haciendo bien, estoy pre aparado para salir cuando el mister lo decida.

Me entiendo muy bien con Lamine en el lateral derecho

¿Le gustaría de lateral derecho?

Es una posición en la que el Barça he jugado mucho, me entiendo muy bien con Lamine, pero están Marcos, Pedro, en cualquier caso, estoy dispuesto a ayudar donde haga falta.

¿Y en el centro del campo?

El míster me dijo que tenía la suerte de ayudar en diferentes posiciones, ahora con tantos partidos tres cuatro-días, sin tanto espacio, puede haber partidos con prórroga, es importante estar preparados

¿Dónde prefiere actuar?

Siempre he jugado central, aunque de lateral me siento muy bien, encima empecé a jugar mucho, como se ha visto en el Barça y puedo hacer de pivote.

Eric Garcia es optimista con el futuro de España / Pablo García

Se le ve muy centrado sea cual sea su posición.

Intento ayudar máximo dentro y fuera del campo, creo que tenemos que estar unidos por lo que estamos luchando, la recompensa sería increíble

¿Tiene la espina clavada de Qatar donde no participó ni un solo minuto?

Era muy joven, nos fuimos antes de que todos queríamos, somos 26 jugadores de nivel altísimo, y suficiente tiene el míster con hacer el once con la calidad que hay.

¿Cómo va a nivel de confianza?

Estoy preparado para si el míster decide que juegue y dar el máximo.

Austria puede ser un partido trampa, tiene a un entrenador que le guta presionar

¿Qué le parece Austria?

Será un rival difícil, un rival trampa, tienen a un entrenador que le gusta la presión cuando pierde el balón, parecido a Uruguay, por calidad y equipo somos superiores, pero en el fútbol siempre hay que demostrarlo en el campo

¿Es un tipo de rival que les viene bien?

Son equipos que no se encierran tanto atrás, puedes hacer más tu juego y te beneficia más.

Usted que ve mucho fútbol, ¿qué es lo que más le has gustado del Mundial?

Los cruces que vienen ahora, empieza lo bueno y lo importante

Claro que veo a España campeona

¿Ve a España campeona?

Claro que veo a España campeona.

¿No ve ningún tipo de duda?

Estamos convencidos del trabajo que hacemos ahora y venimos haciendo, por talento, por equipo, somos los mejores y hay que seguir, es una carrera muy larga, llevamos tres partidos y viene lo mejor.

Un mensaje contundente.

Hay que aceptar la realidad, que tenemos un equipo muy bueno, cuando entras al campo, hay que demostrarlo, todos quieren ganarte, pero es algo que incluso nos debe motivar un poco más.

Eric Garcia es una pieza importante a la que puede recurrir De la Fuente / Pablo Garcia

Si me permite, ¿cómo está viendo este nuevo Barça desde la distancia?

Venimos de ganar la Liga, con el míster estamos muy bien, hay que pelear por todo otra vez porque por algo estamos en el Barça.

¿El Madrid le asusta con fichajes como el Bernardo, con el que usted jugó en el Manchester City?

Con Cucu también...son jugadores muy buenos, el Madrid es un club grande y quiere tener a grandes jugadores.

¿Cucurella? Yo soy del Barça, demasiado

¡Vaya con Cucurella!

Son decisiones que uno debe tomar, le deseamos lo mejor entre comillas, estamos aquí juntos, así que hay que ir a ganar juntos.

Eric es demasiado culé para hacer algo así

Soy muy del Barça, demasiado.

Con un Barça que marca una forma de jugar, como se puede ver en la selección si conectan futbolistas como antes decía Pedri o Dani Olmo.

Somos 8 del Barça, habla del trabajo que se está haciendo, también hay canteranos del Barça como Cucurella, Víctor, se está viendo el trabajo que se está haciendo.

¿Qué hay que hacer para ganar en poder de gol?

Es lo que menos nos debería preocupar porque al final con el nivel de jugadores que tenemos, las ocasiones las creamos, nos las muestra el míster. Todo el mundo cuando chuta y quiere marcar, a veces hace falta el pelín de suerte para marcar. Las ocasiones están ahí.

Al míster se le ve tranquilo.

Sí, nos está ensañando las cosas que estamos haciendo bien que, aunque parezca mentira son bastantes, y las cosas a mejorar, cosas que podemos hacer mejor y lo vamos a hacer.

La exigencia personal también es muy alta...

Estoy preparado para dar el máximo y cuando llega la oportunidad no fallar.

También eso le conlleva mayor presión.

La presión es relativo, hacemos lo que nos gusta que es jugar al fútbol, peleamos por un sueño y no creo que eso sea una presión.

Julián Álvarez es un crack mundial

¿Qué le está pareciendo lo que hace Leo Messi?

Es el mejor jugador que he visto nunca y lo que está haciendo es increíble.

¿Le gusta Julián Álvarez?

Sí, me gusta mucho.

¿Qué destacaría de él como jugador?

Es un delantero muy completo, siempre nos lo ha puesto difícil, es un crack mundial.

¿Y para acabar, Anthony Gordon?

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Inglaterra tiene mucha competencia arriba y puede cotarle entrar, pero estamos muy contentos de que esté con nosotros. Nos va a ayudar muchísimo.