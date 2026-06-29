El Levante anuncia sus dos primeros amistosos de pretemporada

Tras lograr la permanencia en la última jornada la temporada pasada, el Levante UD ya está preparando la próxima campaña y ha anunciado sus dos primeros enfrentamientos veraniegos. El conjunto granota comenzará la pretemporada con un partido ante el Club Deportivo Leganés, que se disputará el sábado 11 de julio a las 19 horas en la Ciudad Deportiva de Buñol. El segundo encuentro será el viernes 17 de julio ante el Sheffield United, que se jugará a puerta cerrada.

El Levante UD también ha comunicado que, además de los dos que ya se han confirmado, el club tiene previsto disputar otros encuentros antes del inicio de la competición y tanto las fechas como los rivales se irán comunicando en los próximos días.

Los rivales del Levante

El Leganés viene de firmar una mala temporada en segunda división en la que, pese a ser uno de los equipos que debía ser candidato al ascenso, se salvaron en las últimas jornadas. Por otro lado, el Sheffield United, que descendió de la Premier League en la temporada 23-24, esta temporada ha quedado en la posición número 13 de la segunda división inglesa.

Una salvación histórica

El Levante UD consiguió la permanencia tras firmar una grandísima segunda vuelta. Desde la llegada de Luís Castro el 4 de enero de 2026, el equipo mejoró notablemente a nivel de juego. Esa mejoría sobre el campo, rápidamente se tradujo en resultados. Bajo los mandos del entrenador portugués, el conjunto granota logró 32 puntos en 22 partidos.

Carlos Álvarez eufórico tras anotar un gol con el Levante UD / Javier Bengoa

Además del buen juego, la aparición de Carlos Espí fue fundamental para que el Levante consiguiera la permanencia. El delantero valenciano comenzó jugando de revulsivo en los minutos finales, pero su gran acierto de cara a puerta le convirtió en titular indiscutible durante el tramo decisivo de la temporada. En medio de la sequía goleadora que sufría su equipo, Espí acabó la temporada con 11 goles en 25 partidos. Su gran nivel incluso le sirvió para entrar en la pre lista de Luís De La Fuente para el Mundial 2026.

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El Levante UD comenzará la pretemporada el próximo 4 de julio con las pruebas físicas. El conjunto granota afronta una nueva campaña en la que la permanencia vuelve a ser el objetivo principal, pero quién sabe dónde pueden acabar si logran mantener el nivel de juego que mostraron durante el tramo final de la temporada pasada.