El Real Madrid quiere a Pedro Martínez y Valencia Basket trata de retenerlo

Posible bombazo en el baloncesto español, uno de los más inesperados posibles. Pedro Martínez, actual entrenador de Valencia Basket, se ha convertido en un objetivo prioritario para el Real Madrid. Según adelanta el diario MARCA, el club blanco pagaría la cláusula de salida de entrenador catalán, fijada en un millón de euros, y lo firmaría para las próximas tres temporadas.

En caso de llevarse a cabo la operación sería, sin duda, una sorpresa en mayúsculas en el baloncesto español. Desde antes de finalizar la temporada ya se veía venir una desbandada de jugadores en Valencia Basket fruto del interés que ha despertado la gran temporada realizada, pero el nombre de Pedro Martínez no formaba parte de ninguna ecuación. Al menos hasta ahora, que desde Madrid aseguran que el fichaje está muy cerca de darse.

Valencia Basket mueve ficha para retenerlo

El Madrid no solo tiene entre ceja y ceja a Jaime Pradilla, a quien está intentando convencer con una oferta de lo más suculenta a nivel económico. También quiere llevarse a Pedro Martínez vía pago de su cláusula. Valencia Basket va a hacer todo lo que esté en su mano para retenerlo, de hecho ya es conocedor de la oferta y ha movido ficha ofreciéndole una mejora importante en sus condiciones, pero la pelota está en el tejado del catalán.

En caso de que Pedro Martínez tomara la decisión de abandonar la entidad taronja y poner rumbo al Real Madrid, sería siempre bajo previo pago de la cláusula, ya que Valencia Basket en ningún caso se va a sentar a negociar una operación con el Real Madrid.

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Todavía no se ha cesado a Scariolo

Cabe recordar que el Real Madrid todavía ni siquiera ha anunciado todavía su decisión con Sergio Scariolo. Desde que se confirmó que la temporada sería en blanco para el Madrid, el club medita seriamente si despedir o no al técnico italiano, pero a día de hoy no hay confirmación. Ahora todo parece indicar que la opción número uno para el Madrid es Pedro Martínez, el actual campeón de Liga Endesa y Supercopa con Valencia Basket.