El Valencia Basket hace oficial a Alexis Peterson

El Valencia Basket ha anunciado el fichaje de Alexis Peterson. La jugadora, que fue drafteada en 2017 por las Seattle Storms, ha disputado la última temporada en el ESB Villeneuve francés, equipo que cayó en las semifinales de la eurocup femenina. La base formará parte del equipo de Javier Torralba, entrenador del equipo femenino valencianista, durante la próxima temporada.

Peterson, base estadounidense de 31 años y 1'65 metros ha promediado 14 puntos, 2,8 rebotes, 4,4 asistencias y 17,6 de valoración por partido en la que ha sido su última temporada con el equipo francés. La jugadora se une así a Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo como miembro de la plantilla del Valencia Basket.

Trayectoria de Estados Unidos y Europa

Alexis Peterson inició su carrera en la NCAA estadounidense, la liga universitaria, en la que promedió 23,4 puntos, 7 asistencias y 3,5 rebotes en 36 minutos por partido en su última temporada. Saltó al draft al terminar su etapa universitaria, donde fue elegida en la decimoquinta posición por las Seattle Storms, equipo que en el pasado draft eligió a Awa Fam para formar parte de su plantilla. Tan solo jugó una temporada en la WNBA antes de probar con varios equipos y cruzar el charco para venir a Europa.

Tras su paso por la liga estadounidense, llegó al Hapoel Petah Tikva, donde estuvo dos temporadas. En 2019 se incorporó al AZS Lublin, destacando en la competición polaca con 17,6 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 2 robos por partido. Tomó la decisión de volver a Israel por un breve periodo de tiempo antes de desembarcar en Union Féminine Angers Basket 49 en 2021, club con el que debutó en la EuroCup Women. Desde entonces, ha pasado por Basket Landes, CCC Polkowice, Besiktas y Villeneuve d'Ascq LM, último equipo que ha pasado por su carrera hasta ahora.

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Alexis Peterson, con el Basket Landes, defendiendo a Olkay Cakir, del Perfumerías Avenida, durante el partido la la Euroliga femenina / JMGARCIA / EFE

El Valencia Basket consigue a una jugadora experimentadapara la reconstrucción del equipo y que ha jugado tanto en la WNBA como en la selección alemana, con quien disputó el último Eurobasket y los JJOO de París. Un fichaje de gran nivel para seguir reforzando el nivel del conjunto ahora liderado por Javier Torralba.