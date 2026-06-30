Comunicado oficial de Valencia Basket con indirecta a Pedro Martínez

Valencia Basket acaba de compartir un comunicado oficial sobre las declaraciones que ha ofrecido este martes en el Roig Arena Enric Carbonell. El Director General taronja ha analizado la actualidad del club y todas las noticias que han surgido en las últimas horas, especialmente la de la salida de Pedro Martínez al Real Madrid, que tiene decidido abonar la cláusula de rescisión del técnico catalán después de conseguir su 'sí' a la oferta presentada.

Carbonell ha expresado un discurso de tranquilidad y de confianza en el modelo deportivo que le has permitido crecer tanto en los últimos años. Ha recalcado que los esfuerzos económicos se dan y se seguirán dando, pero siempre que no hagan desviarse al club de su camino.

Comunicado íntegro de Valencia Basket

El Director General de Valencia Basket, Enric Carbonell, ha querido analizar hoy el momento actual que vive el Club.

Valencia Basket es un proyecto único con un modelo muy definido. Tenemos un propietario que nos dota de herramientas y nos hace crecer gastando 400 millones en un proyecto ciudad como el Roig Arena o 22 en una Alqueria del Basket, en lugar de invertir de un año a otro muchos millones en plantilla para crear un equipo que puede que no tenga continuidad y sin garantías de éxito. Con esta filosofía hemos vivido la temporada que hemos vivido.

Eso no impide, por supuesto, que queramos crecer progresivamente. Tenemos más presupuesto que el año pasado, y tendremos más el año que viene. No podemos esperar estar a la altura de los grandes presupuestos europeos, pero crecemos como proyecto año a año y así hemos llegado a donde estamos.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, y el escolta dominicano Jean Montero tras el segundo partido de las Finales de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena de Valencia, entre Valencia Basket y FC Barcelona. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

Esta filosofía no ha impedido que el Club haga grandes esfuerzos económicos para mantener piezas de su proyecto. Podemos afirmar, en el caso de aquellos que se vayan, que no se van porque no hayan tenido una propuesta económica potente de Valencia Basket encima de mesa, porque haya habido un cambio de filosofía o falta de ambición. No podemos obligar a nadie a estar si tiene otros deseos. Pero hemos luchado por ello al máximo, con el único límite de que Valencia Basket, por filosofía, no puede entrar en subastas millonarias por todos los jugadores contra equipos con mucho más presupuesto. No es nuestro modelo.

Os podemos asegurar que el club seguirá porque está por encima de todo, tendrá un roster potente y seguiremos siendo competitivos y creciendo como proyecto, con gente que quiera estar.

Como se dijo en los últimos días: Somos un gran club. Habrá cambios, porque la vida es cambio, algunos se irán, pero lo importante es mantener la filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.

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¿Palo a Pedro Martínez?

El último párrafo del comunicado recuerda inevitablemente a las palabras de Pedro Martínez el día de la celebración de la Liga, cuando ya era conocedor del interés del Real Madrid en ficharlo. Pedro se dirigió a la afición con las siguientes palabras: "Habrá cambios. Porque la vida es cambio. Algunos jugadores se irán, pero lo importante es mantener la filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos". Las palabras del club en su comunicado son prácticamente idénticas.