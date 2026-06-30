El Real Madrid repite el clausulazo con Valencia Basket seis años después
El club blanco, que ya tiene atado a Pedro Martínez y que suspira por Jaime Pradilla, ya sacó a Alberto Abalde del club taronja de la misma manera en 2020
Iván Carsí
La historia se repite o al menos se parece mucho. El proceder del Real Madrid para reforzar su equipo de baloncesto sigue siendo el mismo diez años después y, de nuevo, con el Valencia Basket como afectado. La entidad merengue tiene atado el fichaje de Pedro Martínez para su banquillo y pagará la cláusula al conjunto taronja para desbloquear su salida, pero no es el único.
El Madrid también suspira por un Jaime Pradilla, al que sacaría de Valencia Basket de la misma manera. No obstante el club también intenta retener al interior zaragozano, que ahora puede verse aún más atraído por el proyecto del club capitalino, donde se reencontraría con Pedro Martínez.
Diez años después la historia se repite, puesto que en 2020 el Madrid ya 'robó' a Valencia Basket uno de sus mejores jugadores de la misma manera. A finales del mes de junio de ese año, el Valenica Basket anunciaba la salida de Alberto Abalde. El gallego pagó su cláusula de rescisión para firmar con el Madrid, club del que todavía es jugador, dejando aproximadamente un millón y medio de euros en las arcas valencianas.
De nuevo el Madrid acude al Valencia Basket para reforzar su equipo, demostrando su fortaleza económica como entidad sustentada por un club de fútbol, tras una temporada histórica del cuadro taronja.
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Fuente: Superdeporte
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