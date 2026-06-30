El Valencia CF termina con un círculo vicioso en el mercado

La posición de centrocampista defensivo lleva de cabeza al Valencia CF desde las salidas de Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia. La poca regularidad de los jugadores que ha tenido en propiedad desde entonces y la incapacidad para quedarse a cedidos como Enzo Barrenechea o Nico González no hay ayudado tampoco a un club que ha empezado casi cada verano con la obligación de fichar un '6'. Con la contratación de Guido Rodríguez espera cortar ese 'círculo vicioso' y asegurarse un jugador de nivel para ese rol al menos las próximas dos temporadas.

A pesar de tener ya 32 años y de no haber estadoal cien por cien físicamente, el argentino le dio un salto de calidad enorme al centro del campo de Carlos Corberán a partir del mercado de invierno. Más bagaje en el mundo del fútbol, ascendencia en el vestuario, pericia táctica y más calidad para dar ese primer pase... Guido ha demostrado ser otra dimensión de jugador con respecto a sus predecesores y asegurar su continuidad es una clara apuesta por dar estabilidad a la demarcación clave en el equilibrio del equipo.

Santamaria, apuesta fallida

Y Guido tuvo que llegar en invierno porque la apuesta para sustituir a Barrenechea fue un completo desastre. Baptiste Santamaria fue el jugador que llegó y tardó muy poco en convencer a Corberán que no era a solución para la demarcación de pivote, que pasó a ocupar Pepelu hasta el aterrizaje de Rodríguez.

BAPTISTE SANTAMARÍA / VCF

Pepelu y Guillamón tuvieron un pico de forma que no mantuvieron

Precisamente el de Denia pareció ser la solución en la segunda temporada de Rubén Baraja, en la que rindió a gran nivel como '6' tras llegar traspasado procedente del Levante UD para cubrir la vacante que dejó Nico González. El exjugador granota, no obstante, no ha sido capaz de dar continuidad a ese nivel.

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Mal endémico

El drama viene, no obstante, de mucho antes. El Valencia trató de arreglar con Uros Racic primero y con Cristian Oliva después el destrozo de Meriton de deshacerse de Kondogbia y Coquelin, algo que dio un resultado nefasto. La solución de José Bordalás un año más tarde fue 'inventarse' a un Hugo Guillamón que también tuvo un gran pico de forma, pero que no logró mantener el nivel. ¿Será Guido ahora el fin de este círculo vicioso o seguirá el conjunto de Mestalla teniendo graves problemas en el pivote.