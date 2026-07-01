La desbandada del Valencia CF tras los éxitos de Cúper se repite en el Roig Arena 25 años después

Pensar en el principio de la década de los 2000 -y finales de los 90- es sinónimo de recordar la época dorada del Valencia Club de Fútbol. Dos finales de Champions consecutivas (1999/2000 y 2000/01) -pese a saldarse ambas con derrota-, dos títulos ligueros (2001/02 y 2003/04), una Copa del Rey (1999), una Supercopa de España (1999), una Copa de la UEFA (2003/04), una Supercopa de Europa (2004) y una Copa Intertoto (1998) son los títulos que ensalzan lo que fue algo más de un lustro repleto de glorias. Pero tras caer en San Siro frente al Bayern de Munich en los penaltis, el equipo tuvo que afrontar una reconstrucción que parecía haber empezado el año anterior tras otra derrota, esa vez por 3-0 frente al Real Madrid en París. Una historia que ahora se repite en València. Pero no con el fútbol como protagonista, sino en otro club que ha vivido un año para la historia, el Valencia Basket.

Porque los 'taronja', tras cuajar su mejor temporada 40 años después de su nacimiento, está sufriendo la misma situación que el equipo de Mestalla y un golpe peor que el que ya le sucedió en 2017 tras ganar su primera liga. Media Europa se ha lanzado a por sus mejores jugadores después de haber ganado la Liga ACB y haber sido semifinalista de la Euroliga, lo mismo que pasó con el Valencia CF tras perder las dos finales de Champions. Solo cinco de los once jugadores repitieron como titulares en la segunda final. Tres de los seis que no repitieron abandonaron el club una vez acabaron la temporada.

Valencia CF celebra el título de liga conseguido en 2002 en Mestalla / Valencia CF

Las bajas del Valencia Basket

El conjunto valencianista tendrá que acercarse a ojear el mercado este verano. A la baja de Jean Montero, que prácticamente confirmó en la celebración de la liga que abandonaba el equipo, se suman las posibles salidas de Brancou Badio y Jaime Pradilla, que pagarían su claúsula de rescisión; Sergio De Larrea, rumbo a la NBA; Braxton Key y Matt Costello, que terminan contrato; Isaac Nogués, Xabi López-Arostegui y Darius Thompson (única salida confirmada por ahora), que abandonan el equipo tras contar poco para los planes del entrenador catalán; y con la incertidumbre de saber si continuarán Yankuba Sima y Neal Sako. A la marcha de los jugadores se suma también la de Pedro Martínez, que abonará su claúsula de rescisión de contrato para fichar por el Real Madrid las próximas tres temporadas.

Jean Montero, Josep Puerto, Braxton Key y Sergio De Larrea / Francisco Calabuig / PIM

Once jugadores de los dieciseis que forman la plantilla podrían salir del club tras un año en el que se ha ganado la Liga ACB y se ha alcanzado la 'Final Four' de la Euroliga. Tan solo Kam Taylor, Omari Moore, Nate Reuvers, Josep Puerto y Álvaro Cárdenas apuntan a continuar en el equipo la temporada que viene. A ellos se sumarán los fichajes que Luis Arbalejo y su equipo consigan para la próxima campaña. Todo apunta a que TJ Shorts, base de Panathinaikos, y Gonzalo Corbalán, escolta de San Pablo Burgos, se convertirán en jugadores del Valencia Basket para reforzar la plantilla tras las bajas de este año.

La huída masiva del Valencia CF

Caso parecido fue el del Valencia Club de Fútbol al poco tiempo de jugar las dos finales de Champions League consecutivas. Tras perder la primera frente al Real Madrid, jugadores de la talla de Farinós, Gerard López o el 'Piojo' López abandonaron el club. Jugadores insignia del momento que se marcharon para dejar paso a otros que serían leyenda más adelante. Rubén Baraja, Fabián Ayala, Pablo Aimar, Fabio Aurelio, Vicente o John Carew llegaron al equipo para ser dirigidos por Héctor Cúper.

La siguiente temporada, con la segunda derrota en la final de Champions, esta vez frente al Bayern de Munich en la tanda de penaltis, se volvió a repetir la fuga de jugadores. La gran salida fue la de Gaizka Mendieta, el 'murcielago' del club para el entonces presidente Pedro Cortés, que había enlazado su presidencia a la continuidad del entonces capitán. Mendieta pidió salir al Real Madrid, pero acabó en la Lazio por la negativa del club de Mestalla. A él se sumó el propio entrenador argentino, que dejó su puesto a Rafa Benítez. Con la llegada del nuevo técnico también se incorporaron jugadores como Carlos Marchena, Salva Ballesta, Curro Torres, Rufete o Mista, que ganarían la liga española la primera temporada que Benítez estuvo a los mandos del equipo.

Los títulos no tardaron en llegar para el equipo de fútbol, que a los pocos años ganaron el doblete (Liga y Copa de la UEFA). El Valencia Basket ya ha conseguido el doblete esta temporada (Supercopa de España y Liga ACB), pero con la pérdida de la columna vertebral del equipo y del gran referente de los banquillos, será una tarea muy complicada de repetir. El conjunto 'taronja' tiene como objetivo afianzarse en la Euroliga y posicionarse como uno de los equipos candidatos a todo en España, pero la pérdida del proyecto deportivo liderado por Pedro Martínez supone encajar un golpe muy duro para la entidad valencianista.

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El Valencia Basket rememora el alegre a la vez que trágico verano de 2017. Aquel en el que Pedro Martínez también dejó el club junto a Romain Sato, Pierre Oriola, Luke Sikma, Kravtsov y Mike Tobey, que volvería más adelante a club. En su lugar llegó Txus Vidorreta, que sutituyó a Pedro Martínez en el banquillo, y se incorporaron al equipo Sergi García, Erick Green, Alberto Abalde, Aaron Doornekamp, Latavious Williams y Tivor Pleiss, ganando la Supercopa. Ahora el Valencia Basket sufrirá una pérdida igual o mayor que deberá recomponer.