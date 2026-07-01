Deportistas
La nueva vida de Carolina Marín tras su retirada del bádminton: de la pista a la India
Tras su retirada, la campeona olímpica abre una nueva etapa profesional
Andrea Riera
La carrera de Carolina Marín ha sido una de las más destacadas del deporte español en las últimas décadas. La onubense, campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona del mundo y Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2024, ha dejado una huella enorme en el bádminton.
Sin embargo, sus últimos años han estado marcados por las lesiones, especialmente en la rodilla, que han condicionado su continuidad en la élite y han terminado siendo determinantes para su retirada.
La decisión llegó tras la grave lesión sufrida en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha. A partir de ahí, Marín intentó volver a competir, pero las secuelas físicas y el paso por varias operaciones acabaron pesando más de lo esperado.
En marzo de este año, la onubense explicó en su despedida que el momento de parar llegó cuando entendió que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de la alta competición. "Quería que nos despidiéramos en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello", escribió en un comunicado..
Ahora, ya alejada de las pistas, ha comenzado una nueva etapa como imagen de la campaña internacional de la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa de España Interaceituna en la India, junto a Andalucía TRADE.
Bajo el lema 'Feed Your Heart with Olives from Spain', la iniciativa busca impulsar el consumo de aceitunas españolas en el mercado indio, apoyándose en contenidos digitales, recetas y acciones promocionales en redes sociales.
El presidente de Interaceituna, Julio Roda, explicó que no les costó "nada" convencerla para incorporarse al proyecto. Además, añadió que la elección encaja de forma natural con su imagen y con el producto.
"Al ser un producto tan vinculado a Andalucía que, además, encaja con un estilo de vida activo y equilibrado, está claro que conecta de forma natural con los valores que también proyecta Carolina Marín", declaró.
Fuente: Sport
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