Oficial: Justin de Haas, nuevo jugador del Valencia CF

Ocho son los jugadores que han abandonado el Valencia CF este 1 de julio tras quedar libres de contrato con la entidad. Algunos cedidos, otros simplemente finalizados. En cualquier caso, todo puede pasar este verano y es que uno de ellos es Guido, que tiene muchas papeletas de seguir. Con este panorama, son muchos los huecos a cubrir en busca de una plantilla digna con la que los de Corberán puedan tener objetivos más acordes a la historia del Valencia CF.

De Haas, Dieng y Sato se presume que serán los tres primeros. Concretamente, el central de 26 años de Países Bajos figura como primer refuerzo para la entidad valencianista tras hacer oficial el acuerdo el propio club este miércoles. Llega como hombre clave para reestructurar el centro de la defensa, tal y como adelantó Superdeporte.

Comunicado oficial del Valencia CF: Justin de Haas

El Valencia CF ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Justin de Haas hasta el 2030. El defensa central de Países Bajos (Zaandam, 1/2/2000) firma por las próximas cuatro temporadas tras finalizar su vinculación con el FC Famalicão, equipo con el que se ha consolidado como uno de los jugadores más relevantes de su posición en la Liga de Portugal desde su llegada en 2023.

A sus 26 años, Justin de Haas destaca por su capacidad para iniciar el juego desde el perfil izquierdo de la zaga, así como su eficacia en acciones defensivas. Su presencia física (1,94 metros de altura) y su buen manejo del balón lo convierten en un central moderno capaz de aportar fiabilidad, solidez, equilibrio y progresión a la línea defensiva del Valencia CF.

En la temporada 25-26, en la que el conjunto luso ha finalizado el campeonato en la quinta posición, De Haas ha sido una pieza indispensable para su entrenador. El neerlandés disputó 33 partidos, todos ellos como titular, completando los 90 minutos, y aportando 6 goles, unas cifras que reflejan su influencia también en el área rival.

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Internacional Sub-16, Sub-17 y Sub-18 con los Países Bajos durante su etapa formativa, el nuevo futbolista del Valencia CF formó parte de la cantera de clubes como el AZ Alkmaar, PSV Eindhoven y Dinamo de Zagreb antes de dar el salto al fútbol profesional en Croacia con el NK Lokomotiva Zagreb.