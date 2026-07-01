Las opciones de Valencia Basket para sustituir a Pedro Martínez

Salvo giro inesperado, Pedro Martínez va a dejar de ser el entrenador de Valencia Basket en las próximas horas. El técnico catalán, el mejor de la historia del conjunto taronja, va a poner rumbo al Real Madrid una vez el conjunto blanco haga efectivo el pago de su cláusula. Pedro, que también tenía sobre la mesa una oferta de Valencia BC para mejorar sustancialmente su contrato, ha tomado finalmente la decisión de aceptar la propuesta del Madrid y cambiar de aires.

El golpe para el conjunto taronja es de los que duelen y mucho, pero el club no para ni por nada ni por nadie y desde ya el objetivo es buscar al mejor sustituto posible para el mejor entrenador de la historia del club, o por lo menos al más exitoso. Valencia Basket, que sigue esperando a recibir el 'buy out' del Real Madrid para llevarse a Pedro, ya medita las mejores opciones para asumir el mando de la plantilla de cara a la próxima temporada.

Xavi Albert, vía continuista

Sobre la mesa y con mucha fuerza está la opción de Xavi Albert. El que hasta ahora era el primer asistente de Pedro Martínez es la vía continuista que maneja el club. A su favor está que conoce perfectamente a la plantilla, o por lo menos a lo que va a quedar de ella, y el estilo de juego por el que quiere seguir apostando el club independiente de la salida de Pedro. Xavi, además, ya dirigió al primer equipo en el tramo final de la temporada 2023/24 cuando fue destituido Álex Mumbrú tras un año muy complicado, completando un buen trabajo.

Xavi Albert / Miguel Ángel Polo / EFE

Ahora asumiría las riendas del equipo dos años después, con más experiencia y habiéndose empapado todavía más del estilo de juego por el que apuesta el club. Los jugadores le conocen, le respetan y sería la mejor manera de dar continuidad de alguna forma a la histórica temporada que ha completado Valencia Basket. Aunque a día de hoy no hay nada cerrado, es la opción con más fuerza.

Sobresaliente ante Panathinaikos

Además de su experiencia a final de la temporada 23/24, Xavi Albert también hizo de primer entrenador de Valencia Basket esta misma temporada. Fue en Atenas, en el OAKA, en el tercer partido de la agónica serie ante Panathinaikos. Pedro Martínez y Ataman terminaron expulsados tras su enganchón y Xavi Albert asumió las riendas del partido en la segunda parte. El resultado fue positivo porque Valencia Basket sumó la primera victoria de lo que a la postre sería una remontada histórica.

Salir al mercado: ¿Opción Ocampo?

La otra opción es salir al mercado en busca de un nombre más contrastado como primer entrenador. El mercado de fichajes acaba de comenzar y ahora mismo el abanico de opciones todavía es relativamente amplio, aunque si el club se decide finalmente por esta vía tendrá que busca un perfil que cumpla con el estilo de juego valiente, rápido y moderno que ha reiterado en varias ocasiones que quiere desempeñar.

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Hasta el momento, la opción que ha sonado con más fuerza es la de Diego Ocampo. El actual entrenador del Manresa podría estar en agenda pero, según ha podido saber este diario, a día de hoy Valencia Basket no se ha puesto en contacto con él. El entrenador gallego tiene dos años de contrato más en el Manresa, por lo que su llegada sería vía clausulazo. En cualquier caso, de momento no es un perfil por el que se haya avanzado.