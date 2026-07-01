Pepelu marca el objetivo del Valencia CF para la temporada 26/27

Pepelu suma ya dos temporadas en el Valencia CF a sus espaldas y habla con tal autoridad que parece que lleve toda la vida defendiendo los colores de Mestalla. El capitán fue el primero en hacer autocrítica después de un año donde la inestabilidad sobre el césped desembocó en un equipo que, a la mínima que dio el do de pecho, se quedó a las puertas de competir en Europa. La incredulidad fue evidente, ya que los de Carlos Corberán pasaron de luchar por no descender a coquetear en las dos últimas jornadas con la Conference League. Es por ello que el ‘18’ valencianista quiere ser partícipe del retorno del Valencia a donde ,según marca su historia, se merece competir.

Europa como objetivo

“Todos sabemos cómo acabamos la temporada, con esa espina. Pero mañana tocará hablar del Valencia. Seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras y los objetivos que nos marcamos como equipo y como club. Los jugadores somos los que más ganar tenemos de que el club esté en la posición que se merece. Así lo marca la historia”, aseguró Pepelu, ante los medios de comunicación, durante la presentación de la primera equipación de la FFCV y del balón con el que se disputarán sus competiciones, reconociendo que tanto al club como al equipo le vendrá bien marcar un objetivo desde el principio: “Yo creo que es importante para todos, tanto para la afición como para los jugadores. Estoy convencido de que así va a ser y que será bueno para todos”. Sin embargo, cuestionado por su futuro, se limitó a hablar sobre lo que sucederá de manera inmediata: "Yo de momento empiezo mañana en el Valencia, así que cien por cien me vais a ver”, dijo.