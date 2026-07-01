Ayuso reaviva las aspiraciones valencianas en el Tour de Francia

Barcelona se prepara para acoger la ‘Grand Départ’ de un Tour de Francia 2026 que arranca el próximo sábado con los principales nombres del pelotón internacional en la lista de inscritos. Con el permiso del danés Jonas Vingegaard (Visma), todo un bicampeón de la prueba, es el todopoderoso Tadej Pogacar quien saldrá como favorito a llevarse el triunfo final en París. De lograrlo, igualaría las cinco victorias generales que obtuvieron en el pasado Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernald Hinault y Miguel Induráin en la ronda gala y engordaría -más si cabe- un palmarés ya legendario. Detrás de esta dupla que ha dominado el Tour en los últimos seis años, el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) o la gran esperanza local, Paul Seixas (Decathlon), se erigen como las figuras que también parten como aspirantes a pelear por altas cotas en la carrera. La misma que, dos años después, volverá a tener a un valenciano participando. Y no, a priori, como una mera comparsa.

Porque el alicantino Juan Ayuso llega a la salida del Tour 2026 estrenándose en una gran vuelta con sus nuevos colores, los del Lidl-Trek. Atrás queda su paso como gregario en el UAE del propio Pogacar, formando parte de la escuadra que ayudó al esloveno a llevarse la victoria final en 2024, aunque tuviera que abandonar en la etapa 13 enfermo de covid. Tras un 2025 de ausencia en las carreteras francesas centrándose en un doblete Giro-La Vuelta que no salió como esperaba en el equipo emiratí, ahora su contexto y, sobre todo, sus aspiraciones resultan muy diferentes.

Más poder que nunca

De gregario de élite ha pasado a asumir el rol de líder de una escuadra que partirá en la ciudad condal con una mezcla de bazas capaces de llevarse etapas en variedad de terrenos -con los daneses Mads Pedersen o Mattias Skjelmose- o de pelear también cuando la carretera pica hacia arriba, terreno que se adecúa más a las características del propio Ayuso o del canadiense Derek Gee, quién debe ser el apoyo más valioso del valenciano en unas grandes jornadas montañosas que prometen ser una batalla total entre los mejores escaladores del pelotón.

La duda, a poco más de 48 horas del banderazo de inicio a la prueba, está en saber en qué nivel dentro de esa escala de ‘gallos’ se situará el ciclista criado en Xàbia. Las sensaciones, al menos por lo visto en el último test, son buenas. Tras un comienzo de año con brillantez limitada -pese a ganar en la Volta ao Algarve en su estreno con Lidl, tuvo que retirarse tanto de París-Niza (por una caída) como de la Itzulia (por problemas estomacales)-, en el reciente Tour Auvergne-Rhône-Alpes -el antiguo Dauphiné- acabado a mediados del mes de junio, Ayuso consiguió finalizar tercero en la general y segundo en las dos últimas etapas, las más exigentes.

Solo otra estrella como Isaac del Toro, que en el Tour será el mejor escudero de Pogacar, y el sorprendente Luke Tuckwell (Red Bull-Bora) pudieron superarle. Por detrás, otros ‘outsiders’ que aspiran a colarse en el Top15 como Tobias Halland Johannessen (Uno-X), Cian Uijtdebroeks (Movistar) o a escoltar a sus líderes, como Matteo Jorgenson (Visma). Su estado de forma, por tanto, apunta a que la batalla por el Top10 es más que posible.

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Un Tour más español que en 2025

Juan Ayuso, además, apunta a ser la punta de lanza española en un Tour que contará con más ciclistas patrios que en 2025 y, sobre todo, con la presencia del Caja Rural, que por primera vez aterriza en la ronda gala y será el segundo equipo nacional junto al Movistar. Los debutantes navarros, sin ir más lejos, traen a Joel Nicolau, Abel Balderstone y José Félix Parra como corredores españoles, mientras que los teléfonicos apuestan por Raúl García Pierna, Pablo Castrillo y Javier Romo. Alex Aramburu y Ion Izaguirre (Cofidis), Carlos Verona (Lidl) y Xabier Mikel Azparren (Pinarello) completan la nómina española que saldrá de Barcelona. La 113ª edición del Tour de Francia los espera.