Fútbol
El Valencia arranca la pretemporada este jueves: ¿con qué jugadores cuenta Corberán?
La plantilla valencianista empezará con las ya habituales analíticas, pruebas médicas y de esfuerzo antes de empezar los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna el próximo lunes día 6 de julio
Mari Carmen Gallart
Empieza la pretemporada para el Valencia CF. Este jueves la pretemporada con las habituales analíticas, pruebas médicas y de esfuerzo antes de inicia la primera semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna este lunes 6 de julio en la que el técnico Carlos Corberán espera poder contar con caras nuevas. De momento, el club ya hecho oficial este miércoles su primer fichaje, el central neerlandés Justin de Haas y está a la espera de oficializarse la llegada del centrocampista de Mali Aliou Dieng.
Mientras, también espera poder confirmar el fichaje del atacante japonés Ryunosuke Sato procedente del Tokio, que ya ha informado que el futbolista se despedirá del club y está inmerso en un traspaso, aunque sin confirmar que ese equipo es el Valencia, y el nuevo contrato del argentino Guido Rodríguez.
En el capítulo de ausencias, ya hay confirmadas ocho bajas: cuatro de ellos en propiedad como Thierry Rendall, Renzo Saravia, Eray Cömert y Guido Rodríguez, mientras que los otros cuatro restantes son cedidos como Julen Agirrezabala Unai Núñez, Largie Ramazani y Lucas Beltrán.
¿Con qué jugadores cuenta Corberán?
Carlos Corberán apenas tiene a día de hoy una quincena de futbolistas en el primer equipo que entrarían en sus planes para el arranque de LaLiga; entre ellos, los fichajes Justin de Haas y Aliou Dieng. Las cesiones han sido numerosas temporada tras temporada, lo que ha hecho que cada mes de junio el Valencia se haya visto obligado a rehacerse con múltiples huecos que llenar en la plantilla. Y, además, con la dificultad de tener que hacerlo con escaso margen de Fair Play y el límite de fichas cubierto por jugadores a los que se desea dar salida. Al Valencia le queda mucho trabajo por hacer en el mercado de fichajes. Fichajes en portería, defensa, centro del campo y ataque.
Así estaría hoy la plantilla valencianista en relación a los futbolistas con los que se ha contado la pasada temporada:
PORTEROS
- Dimitrievski
- Rivero
DEFENSAS
- Tárrega
- De Haas
- Gayà
- Jesús Vázquez
CENTROCAMPISTAS
- Pepelu
- Javi Guerra
- Ugrinic
- Almeida
- Danjuma
- Rioja
ATACANTES
- Hugo Duro
- Umar Sadiq
LESIONADOS
- Diakhaby
- Copete
- Foulquier
- Diego López
NO CUENTAN
- Raba
- Santamaría
Además, en el arranque no estarán al tener unos días extra de vacaciones los internacionales Stole Dimitrievski (Macedonia del Norte) y Javi Guerra (España). Es decir, si no hay un refuerzo a corto plazo en la portería, Cristian Rivero será el único guardameta del primer equipo en el inicio de la pretemporada.
Así será la pretemporada
El Valencia jugará seis amistosos en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona) y en St. George's Park (Inglaterra). Los rivales del conjunto que dirige Carlos Corberán serán el Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby Country, Stoke City y Newcastle.
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Fuente: Superdeporte
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