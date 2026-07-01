El primer Derbi entre Valencia CF y Levante UD tendrá que esperar hasta 2027. ¿Y ante Villarreal y Elche?

La RFEF y LaLiga han hecho oficial el calendario de jornadas de la 2026/27, una temporada en la que aparecen Racing, Málaga y Deportivo de A Coruña como recién ascendidos y que ya no contará con Girona, Oviedo y Mallorca, quienes perdieron la categoría en la pasada campaña. Eso sí, la competición nacional contará con hasta cuatro equipos de la Comunitat: Valencia, Levante, Villarreal y Elche CF, que nos dejarán de nuevo un buen número de Derbis en otra temporada en la que la 'terreta' es una de las más protagonistas de la Primera División. ¿Cuándo se jugarán los grandes derbis?

Derbi de València

El primer cara a cara entre Valencia y Levante UD tendrá que esperar bastante. No será hasta la jornada 18, en la penúltima jornada de la primera vuelta, cuando el equipo de Corberán y el de Luís Castro se vean las caras en un enfrentamiento que el pasado curso tuvo al Valencia como único ganador. Seis puntos para el cuadro de Mestalla, en varios enfrentamientos que dejaron cuentas pendientes. El primer choque fue en Mestalla con 1-0 para el Valencia CF con un golazo de Hugo Duro. El segundo en un Ciutat que vio como Ramazani y Sadiq cerraban el 0-2.

Derbi de urgencias entre el Levante UD Valencia CF celebrado en el estadio Ciutat de Valencia. / Germán Caballero

La fecha será la del fin de semana del 3 de enero, unos días antes de los Reyes Magos, algo que permitirá darle todavía más toque festivo a un cara a cara que volverá a poner en valor la ciudad de València. Ese primer duelo será en este caso en territorio granota en un Ciutat de València que quiere celebrar un triunfo contra su gran enemigo. Por su parte, el Valencia recibirá a los de Luís Castro en Mestalla el fin de semana del 7 de marzo, una semana antes del inicio de las Fallas. Será en esta ocasión el último cara a cara entre Valencia y Levante en Mestalla, ya que para la 2027/28, el Valencia tiene previsto pisar ya el Nou Mestalla.

Los otros choques del Valencia CF contra Villarreal y Elche

El cuadro de Corberán vivirá sus otros cuatro derbis de la Comunitat ante Villarreal y Elche una vez avanzada la competición porque no será hasta casi noviembre (jornada 10 en el último fin de semana de octubre) cuando se enfrenten al Villarreal de Iñigo Pérez. En Mestalla en esta primera ocasión. Por su parte, el segundo duelo contra los amarillos será el 21 de febrero, en el duelo de la jornada 25 y que podría tener al Submarino inmerso en eliminatorias de Champions League.

Por su parte, el primer duelo ante el Elche será curiosamente la siguiente semana, la del 1 de noviembre, en una jornada 11 que tendrá otro derbi, en este caso el vasco con ese Athletic Club-Real Sociedad. Uno de los duelos más emocionantes, eso sí, será el segundo entre el equipo de Corberán y el de Anselmi y es que será en la jornada 37 con solo seis puntos por disputarse. Y visto lo visto en los últimos años ambos equipos pueden estar jugándose su objetivo en ese momento. Ya sea Europa o la propia salvación. Será a finales de mayo, concretamente el fin de semana del 23.

Los otros choques del Levante UD contra Villarreal y Elche

El Submarino amarillo se medirá al Levante en el fin de semana del 20 de septiembre en La Cerámica en un enfrentamiento que revivirá lo que sucedió en las últimas jornadas de esta 2025/26, donde el cuadro de Marcelino venció a los de Castro y puso en más apuros a un Levante que demostró ser uno de los mejores equipos de la categoría en el tramo final. Mientras, el Levante - Villarreal en el Ciutat de València se vivirá en abril el fin de semana del 18 en el duelo correspondiente a la jornada 32.

Por su parte, para ver ese primer cara a cara contra el Elche tocará esperar hasta la jornada 13, la del fin de semana del 22 de noviembre, en un enfrentamiento que se vivirá en el Ciutat de València. El segundo duelo entre ambos será en la primera semana de febrero, en el partido correspondiente a la jornada 23 y se disputará, lógicamente, en el Martínez Valero.

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El cara a cara entre Villarreal y Elche

El primer duelo entre los de Iñigo Pérez y el cuadro de Martín Anselmi, dos técnicos nuevos en ambos banquillos, será el fin de semana del 18 de octubre de 2026 (jornada 9). Será en La Cerámica en un cara a cara en el que, sobre el papel, los dos equipos quieren proponer y hacer un fútbol atractivo. Los de Iñigo en busca de una nueva clasificación Champions y los franjiverdes con la salvación entre ceja y ceja antes del inicio de la temporada. Por último, ese Elche - Villarreal del Martínez Valero tendrá lugar en la jornada 28 que se disputará el fin de semana del 14 de marzo.