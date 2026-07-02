Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en ValenciaVideopodcast accidente metroOla calor Comunitat ValencianaEmpleo Edwardsrobo SorollaImserso Comunidad ValencianaParque acuático Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

Alan Matturro abre la puerta a su continuidad en el Levante UD

El defensa se despidió del club en redes sociales y acabó el comunicado con un "gracias y hasta pronto"

VALENCIA, 31/01/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (i), intenta llevarse el balón ante el defensa uruguayo del Levante, Alan Matturro, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Atlético de Madrid celebrado este sábado en el Estadio Ciutat de València. EFE/ Biel Aliño

VALENCIA, 31/01/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (i), intenta llevarse el balón ante el defensa uruguayo del Levante, Alan Matturro, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Atlético de Madrid celebrado este sábado en el Estadio Ciutat de València. EFE/ Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Tomás

València

Alan Matturro no cierra la puerta a su continuidad en el Levante UD. El central uruguayo, una vez finalizada su cesión en el conjunto granota, publicó en redes sociales una carta de despedida, pero sin descartar una posible vuelta a Orriols. Con un "gracias y hasta pronto", el futbolista de 21 años deja entrever que le gustaría un segundo periplo por el Ciutat de Valencia.

El zaguero charrúa ha disputado un total de 21 partidos oficiales pese a sus problemas físicos iniciales. Con un rendimiento de menos a más, y un gol clave para la permanencia en Primera División, Matturro se ha ganado el respeto y el cariño del vestuario granota. La mayoría de sus compañeros se han deshecho en halagos hacia su figura. El club granota no ha ejercido la opción de compra para conseguir su traspaso, lo que conlleva que, por el momento, el central regrese al Genoa italiano.

Noticias relacionadas

Defensa por reestructurar

La baja del uruguayo, sumada a la de Matías Moreno, Manu Sánchez y Diego Pampín, deja en cuadro la defensa del Levante UD. El equipo dirigido por Luís Castro comenzará la pretemporada este sábado con solo cuatro zagueros disponibles. A la espera de citar a futbolistas del filial, Dela, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Jeremy Toljan estarán a las órdenes del técnico portugués, que sumará a la causa al único fichaje hasta la fecha, Enzo Bardeli.

Fuente: Superdeporte

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents