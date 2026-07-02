Salidas
Braxton Key deja el Valencia Basket
El club ha anunciado la marcha de uno de los jugadores clave en la conquista de la Liga ACB y la clasificación para la Final Four de la Euroliga
Lo que era un secreto a voces ya es oficial: Braxton Key se marcha de Valencia Basket. Así lo ha anunciado el propio club en un comunicado oficial en el que le agradece su "profesionalidad, el trabajo y el compromiso". El jugador se marchará a Fenerbache después de haber sido una pieza clave para ganar la Liga ACB y meterse en la Final Four de la Euroliga.
El jugador, que llegó en octubre del año pasado, acabó convirtiéndose en una pieza muy valiosa dentro del roster por su entrega, su intensidad y su determinación dentro de la pista, proporcionando un 'plus' competitivo gigantesco para luchar contra los mejores equipos del continente.
Comunicado oficial
El ala-pívot norteamericano Braxton Key termina su etapa en Valencia Basket tras finalizar su contrato y optar el jugador por otra propuesta para la próxima temporada, por lo que queda desvinculado de nuestro Club. Braxton llegó con la temporada en marcha, a finales del mes de octubre de 2025, pero tuvo una rápida aclimatación al baloncesto europeo y desempeñó un papel importante en nuestra primera clasificación para la Final Four de la EuroLeague y la consecución del segundo título de la Liga Endesa.
El Club quiso "agradecer la profesionalidad, el trabajo y el compromiso realizados por Braxton durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".
Key llegó al primer equipo masculino tras haber sido cortado por los Memphis Grizzlies de la NBA y ha participado en un total de 68 partidos con una tarjeta de 6,7 puntos, 3,6 rebotes, 0,8 recuperaciones y 0,5 tapones para 7,5 créditos de valoración.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Superdeporte
- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Rod Stewart convierte el Roig Arena en el pub más grande de València
- Paco Roig, Pedro Cortés, Juan Bautista Soler, Intercity, azulejeros de Castelló... los mayores morosos a Hacienda en la Comunitat Valenciana
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
- Los destinos de la Comunitat Valenciana del Imserso 26-27: dónde se puede viajar y precios