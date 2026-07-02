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España-Austria, en directo | Última hora del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
La única novedad que se espera en el once titular es la presencia de Dani Olmo en lugar de Mikel Merino
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P. Constantino / S. Vázquez
La selección española afronta el inicio de las eliminatorias del Mundial, una fase que se ha convertido en muro desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y que intentará derribar en Los Ángeles ante una selección de Austria que se clasificó en el último segundo y que se caracteriza por llevar a cabo una presión alta sobre sus rivales. Luis de la Fuente no puede contar con Nico Williams, con una lesión muscular en el aductor derecho, y Yeremy Pino, que sufre un esguince acromioclavicular.
Siga aquí el minuto a minuto del España - Austria.
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