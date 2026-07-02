Opinión | MUNDIAL 2026
España llega a la fase seria del Mundial
Puede hablarse de recuperación porque España había llegado a dieciseisavos a patadas, propinadas generosamente por Uruguay, pero sin acreditar su condición de favorito a la final del 19 de julio
España ha desmantelado por triplicado al «imperio austrohúngaro», aquel latiguillo que Berlanga se afanaba por incluir en cada una de sus películas. Austria aparentaba una disciplina prusiana, hasta que se derretía en las proximidades del área rival. El despertar del príncipe Lamine fue suficiente para llegar a la fase seria del Mundial, en la que ya reconoces a algunos de los jugadores del enemigo. Puestos a ser más exigentes que esta broma de los dieciseisavos, a los españoles les sobró caracoleo, bulla efervescente y búsqueda de la carambola prodigiosa.
Puede hablarse de recuperación porque España había llegado a dieciseisavos a patadas, propinadas generosamente por Uruguay, pero sin acreditar su condición de favorito a la final del 19 de julio. El gol uruguayo se lo tuvo que meter el portero cómplice y sustituido de inmediato. El bagaje antes del cruce con Austria se limitaba a 25 minutos ante Arabia, ligero equipaje para tan largo viaje. Por eso descendió la Selección de la primera a la tercera posición y bajando en Polymarket. Allí no se pronostica gratuitamente, porque se pone el dinero donde otros solo colocamos la boca.
Aunque una victoria ante Austria no puede ser gloriosa, la selección se desperezó porque había llegado a dieciseisavos sin correr. Los compañeros solidarios decidieron compartir los esprints de Cucurella, y Pedro Porro justificó al galope la sustitución de Llorente. El enclave más brillante de las fases previas ha sido la portería propia, donde Unai Simón ha cancelado las dudas sobre su propensión al fallo morrocotudo. No solo mantiene la meta intacta, sino que se comporta como un defensa adicional. Tras liquidar a un enemigo de debilidad manifiesta, se consolida la idea de que nadie tiene asegurada la victoria ante España. Y viceversa, porque el equipo de De la Fuente también ha sufrido más de lo previsible para sellar su superioridad. El Mundial todavía no ha comenzado, pero España sigue ahí, purgando con disciplina las dudas afloradas ante Cabo Verde.
Fuente: Diario de Mallorca
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