Del incierto futuro de Almeida al estreno de De Haas: Así ha arrancado el Valencia CF la pretemporada

El Valencia CF 2026/27 ya ha echado a rodar. Y lo hace con la ambición de despedir Mestalla por todo lo alto, clasificando arriba. Desde primera hora de esta mañana, los jugadores han vuelto a la actividad con las clásicas pruebas médicas a los integrantes de la primera plantilla. Poco a poco y por grupos, los jugadores irán pasando por las manos de los galenos del IMED, un requerimiento habitual que ha compartido el foco en este estreno con la presencia del nuevo central blanquinegro, Justin De Haas, las palabras de uno de los futbolistas que todavía no sabe cuál será su futuro, como es el caso del portugués André Almeida, o los objetivos que se han marcado algunos de los pesos pesados del vestuario para el próximo curso.

El más madrugador para las pruebas fue el canterano Cristian Rivero, quien llegó sobre las 8.20 de la mañana. El guardameta de 28 años afrontará una nueva campaña a las órdenes de Carlos Corberán e inicialmente lo hará a la sombra de Stole Dimitrievski y sin saber qué otro portero le deparará el mercado de fichajes. Mario Domínguez, delantero del Valencia Mestalla que realizará la pretemporada con el primer equipo fue el segundo en pasarse por el centro médico.

Hugo Duro, Rioja y Gayà también fueron de los primeros en superar unos trámites médicos que continuarán hasta que el lunes 6 de julio arranquen ya los entrenamientos a las órdenes de Corberán y su staff, momento en el que tocará sudar la gota gorda para ponerse a tono. Sobre cuáles son los objetivos, el capitán valencianista ha querido destacar que los jugadores quieren dar un paso más en la que será la última temporada en el estadio de Mestalla antes de cambiar al Nou Mestalla: "Es una motivación extra y más este año que es el último en Mestalla. El objetivo es quedar lo más arriba posible". "Estamos con muchas ganas de hacer las cosas bien y poder dar una alegría esta temporada", ha insistido en esta línea Hugo Duro.

De Haas, el incorporado

En esa primera toma de contacto también ha estado un De Haas que ya es uno más en el Valencia CF. El jugador neerlandés, que fue anunciado ayer como nuevo futbolista de la entidad de Mestalla tras llegar como agente libre después de finalizar contrato con el Famalicao de Portugal, ha estado este jueves en la Ciudad Deportiva de Paterna aunque ya pasara el reconocimiento médico previo a su fichaje.

El futbolista es una apuesta del club para la defensa en el rol de central zurdo y empezará a competir por un puesto desde el primer día para defender el flanco izquierdo del eje de la defensa. El Valencia CF es el reto de mayor nivel de su carrera después de haber rendido muy bien en Portugal.

La salida de Almeida

Menos garantizado tiene su futuro André Almeida, quién está en la rampa de salida como el pasado verano. El jugador ha vuelto a tener un protagonismo intermitente a las órdenes de Carlos Corberán y la idea es que salga en forma de traspaso a otro club después de que el curso pasado no cristalizase un acuerdo con Trabzonspor turco. El futbolista, en todo caso, empezará la pretemporada con el combinado de Mestalla y este jueves ha empezado a someterse a las pruebas físicas y médicas como el resto de sus compañeros para empezar a trabajar con la vista puesta en la próxima campaña.

El luso fue preguntado a su llegada por las opciones de marcharse del Valencia CF y aunque empezó su discurso señalando que está "feliz aquí" y también que tiene "ilusión" con la temporada, cuando le cuestionaron sobre si cerraba la puerta a su marcha respondió "no lo sé". Por su parte, también llegó al IMED -para someterse a pruebas antes que Almeida- otro futbolista como Jesús Vázquez, que desmintió cualquier posibilidad de marcharse este verano y se mostró ilusionado con la próxima temporada. Expresó que para él jugar en Mestalla es un "sueño" y que lleva yendo "desde los 5 años".

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Amistosos

Pero más allá de las pruebas médicas, el Valencia CF ya mira también a los amistosos. No en vano, el club jugará hasta seis enfrentamientos preparatorios en una pretemporada que se desarrollará en Paterna, en el Royalverd Training Center (Girona) y en St. George's Park (Inglaterra). Los rivales del Valencia serán el Petro de Luanda (18 de julio), Eldense (22 de julio), Castellón (25 de julio), Derby County (28 de julio), Stoke City (1 de agosto) y Newcastle (8 de agosto). El duelo contra las 'urracas' será, además, el que sirva de presentación en sociedad del equipo ante la afición de Mestalla, disputándose en él el Trofeu Taronja.