Isaac Nogués abandona el Valencia Basket

Isaac Nogués y Valencia Basket han llegado a un acuerdo para rescidir el contrato del jugador catalán. Así lo ha transmitido el club 'taronja' esta mañana a través de un comunicado oficial en el que también han querido agradecer "la profesionalidad, la entrega y el trabajo" del escolta en la temporada que ha formado parte del equipo. A la suya, se suma la baja ya confirmado de Darius Thompson, que también rescindió el contrato con el club, y las más que probables salidas de Jean Montero con rumbo a Olympiakos, la de Sergio De Larrea con destino a la NBA y a la del entrenador, Pedro Martínez, que recalará en el Real Madrid. Según apuntan desde Badalona, todo apunta a que finalmente recalará en el equipo de su ciudad natal.

Nogués abandona el equipo tan solo ocho días después de que la plantilla consumara el primer doblete en la historia del club, conformado por la Liga ACB ganada frente al FC Barcelona y por la Supercopa que el club ganó al Real Madrid a principios de temporada.

Menos de un año después...

El escolta catalán fichó hace menos de un año por la elástica 'taronja'. El club hizo oficial su fichaje el 26 de agosto de 2025 y menos de un año después ha hecho oficial su salida. Su calidad defensiva y su intensidad dentro del campo no han sido suficientes para que Pedro Martínez confiara en él durante la temporada. De los 91 partidos que ha jugado el Valencia Basket esta temporada este año Nogués tan solo ha disputado 33 encuentros entre Liga Endesa, Euroliga y Supercopa. "Isaac Nogués llegó a Valencia Basket en el verano de 2025 como agente libre tras haber jugado la temporada anterior con el equipo afiliado de la G-League de los Portland Trail Blazers, los Rip City Remix", reza el comunicado del club, destacando la carrera del jugador anterior a su fichaje.

De los 19 partidos que ha disputado en la competición liguera, el jugador ha promediado 0.8 puntos, 1.6 rebotes, 0.8 asistencias y 0.8 recuperaciones en 7.56 minutos por partido. Unos números que muestran su calidad defensiva pero también sus carencias en ataque.

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Nogués en el partido contra Dreamland Gran Canaria / Francisco Calabuig / LEV

Unos salen y otros entran

Después de las salidas ya confirmadas de Darius Thompson e Isaac Nogués, a los que se sumarán otros tantos nombres más pronto que temprano, faltan por confirmar otras llegadas que se sumen a la plantilla del Valencia Basket. TJ Shorts apunta a recalar en el puesto de base del Valencia Basket después de que Panathinaikos confirmara ya su adios del club griego. Por ahora, la última novedad es la renovación de Kam Taylor, que no abandonará el equipo pese a la desbandada que está sufriendo el club.