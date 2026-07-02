Kamila Borkowska, el último gran fichaje del Valencia Basket

El Valencia Basket sigue reforzándose para la próxima campaña. Un año en el que el reto será mantener el nivel competitivo en los momentos clave, donde el cuadro de 'taronja' fue invencible y dejó claro que es el gran rival a batir por todas las rivales. Para seguir en lo más alto, el equipo de Javier Torralba, que llegó para sustituir a Rubén Burgos, ha firmado este jueves a una de las grandes pívots del baloncesto europeo como es Kamila Borkowska.

Con el objetivo de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos, el Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la pívot Kamila Borkowska (23 años, Polonia, 2.01m) para que se incorpore al equipo la próxima temporada.

La interior se une así para la próxima campaña a Alexis Peterson, Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club.

El comunicado del club sobre su trayectoria

Primeros pasos en Polonia

Kamila nació en la ciudad polaca de Mysłowice. Inició su carrera deportiva en el SMS PZKosz II Łomianki, donde disputó la segunda competición de su país entre 2017 y 2020. A continuación, se incorporó a VBW Arka Gdynia, donde en su primer año estuvo en categorías inferiores, pero también disputando partidos con el equipo profesional. En 2021 pasó a formar parte del primer equipo, temporada en la que se estrenó en EuroLeague Women. Las dos siguientes campañas compitió en EuroCup Women, donde produjo unos sólidos números de 7 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 11,5 de valoración por partido. En liga polaca estaba en dobles dígitos de anotación y valoración.

En la temporada 2024-25 fichó por otro equipo polaco, el MB Zaglebie Sosnowiec, con el que sobresalió en EuroCup Women con unos números de 18,5 puntos, 13,6 rebotes, 2,5 asistencias y 31,8 de valoración por encuentro. En competición nacional también destacó con 13,4 puntos, 10 rebotes y 22,7 de valoración de media.

Breve parada en Grecia

Después de esa gran campaña en lo individual, Kamila salió de Polonia para aterrizar en Grecia de la mano de Athinaikos en 2025. Ya en pretemporada se midió a Valencia Basket en el torneo amistoso celebrado en Atenas en septiembre. Con el combinado griego siguió ganando experiencia en EuroCup Women. A principios de este año regresó a Polonia, esta vez con la camiseta del LOTTO AZS UMCS Lublin. En la liga nacional promedió 11,3 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 18,7 de valoración por partido, mientras que en Eurocup produjo 9,5 puntos, 7,3 rebotes y 13,3 de valoración por encuentro. Además, se proclamó campeona de la liga polaca.

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Internacional con Polonia

La pívot ha sido una jugadora habitual de las categorías de formación de la selección polaca, destacando su actuación en el Europeo U20 de 2022, en el que realizó una media de 11 puntos, 6,6 rebotes y 16 de valoración por encuentro. Desde 2021 también juega con la selección absoluta, habiendo participado en varios clasificatorios para Eurobasket. En el más reciente, esta pasada temporada, promedió 12 puntos, 7,8 rebotes, 1 asistencia y 20,2 de valoración en seis partidos.