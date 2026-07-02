Sergio Scariolo, cesado como entrenador del Real Madrid y ya hay vía libre por Pedro Martínez

El italiano Sergio Scariolo ha sido cesado este jueves como entrenador del Real Madrid. El preparador dice adiós al club blanco una temporada después de llegar a la que ya fue su casa en el pasado, después de no haber podido levantar ningún trofeo este curso.

El Real Madrid asegura que han decidido de "mutuo acuerdo" que Scariolo ponga fin a su etapa como técnico del equipo de baloncesto tras negociar la rescisión de las dos temporadas pendientes en su contrato. Este curso alcanzó las finales de la Supercopa Endesa, la Copa del Rey y la Euroliga, perdiendo las dos nacionales contra el Valencia Basket.

Pedro Martínez, Jean Montero, Campazo y Scariolo junto a la copa / Miguel Ángel Polo

Vía libre para el Real Madrid con Pedro Martínez

Precisamente tras este acuerdo de rescisión, los de Florentino Pérez ya pueden abordar el clausulazo sobre Pedro Martínez, dejando al Valencia Basket sin una pieza clave de su proyecto. Y con el 'caso Jaime Pradilla' también en espera.

Comunicado oficial del Madrid

El Real Madrid C. F. y Sergio Scariolo han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de baloncesto.

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Sergio Scariolo, en San Cristóbal de La Laguna / EFE

El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.