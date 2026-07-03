Guido Rodríguez firma con el Valencia CF hasta 2028

El centro del campo de Valencia CF ya tiene, oficialmente, a su capitán general. Guido Rodríguez seguirá vistiendo de blanquinegro durante al menos las dos próximas temporadas. Así lo ha oficializado esta mañana el club a través de un comunicado en el que ha señalado que tras disputar la segunda mitad de la pasada temporada -un tiempo en el que anotó cuatro goles en 17 partidos disputados-, el centrocampista argentino firma un nuevo contrato que lo vinculará al conjunto de Mestalla hasta 2028, con la opción de prolongar el acuerdo otra temporada opcional.

Pieza fundamental

Según ha afirmado el Valencia CF, el campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América ha "demostrado ser un jugador de alto nivel competitivo y con experiencia contrastada, capaz de ejercer una influencia clave en el centro del campo". En el tiempo jugado a las órdenes de Carlos Corberán se ha consolidado como "una pieza fundamental, aportando personalidad, equilibrio y consistencia, cualidades que contribuyeron tanto en fase defensiva como ofensiva para mejorar los resultados en la segunda parte de la temporada".

El argentino regresará a Mestalla -en la que será la última temporada en el estadio- para volver a dirigir las operaciones del centro del campo valencianista. Una etapa 'nueva' dentro de una trayectoria profesional de más de 400 partidos en los que ha pasado por el West Ham inglés -equipo del que procedía antes de aterrizar en València-, además de por Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia.

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Presentación De Haas

El anuncio de Guido se produce en la misma jornada en el que otro refuerzo como el central neerlandés Justin De Haas será presentado como nuevo futbolista valencianista y mientras la plantilla ha comenzado a pasar las pruebas médicas para dar comienzo a la pretemporada.