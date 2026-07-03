Hamilton planta cara al líder Antonelli en Silverstone

Lewis Hamilton atesora un récord de 14 podios y 9 victorias en el circuito británico de Silverstone. Nadie ha ganado y brillado más que él en este histórico escenario, la cuna de la Fórmula 1. Hace un año, en su decepcionante estreno con Ferrari, no pudo ampliar su currículum en su pista talismán, pero en 2026 el contexto es diferente y el heptacampeón va a por todas este fin de semana.

Hoy viernes, en la primera y única sesión de entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña, antes de la clasificación sprint de esta tarde, Hamilton ha dominado la tabla de tiempos con una espectacular vuelta a falta de diez minutos (1.29.260), con la que ha dejado a dos décimas al líder del Mundial Kimi Antonelli (Mercedes) y a más de medio segundo a su compañero Charles Leclerc y al segundo Mercedes, el de George Russell, ganador la pasada semana en Austria.

Ferrari se ha presentado como la alternativa al poder de Mercedes en el trazado británico, donde los McLaren han comenzado con bastantes problemas y un trompo dramático de Oscar Piastri. Tampoco Max Verstappen , que la semana pasada fue el gran protagonista en el Red Bull Ring, ha logrado destacar en esta tanda de ensayos, que ha concluído a casi 1 segundo de cabeza.

Para los españoles se avecina otro fin de semana muy difícil. Williams llega con nuevo alerón delantero del que esperan mucho, pero de momento Carlos Sainz ha empezado en 16ª posición, a 2.5 segundos. Y Aston Martin, que hasta Hungría no incorporará mejoras, ha comenzado de nuevo en la cola. La escudería de Silverstone, que tiene su fábrica muy cerca del circuito, llega en horas bajas a la cita de casa. Fernando Alonso ha arrancado 20º a 3.6 segundos y su compañero Lance Stroll ha cerrado la tabla de tiempos, a 3.8 del crono de Hamilton.