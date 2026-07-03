Presentación
Justin de Haas: "El principal objetivo es siempre ganar partidos, yo vengo con mucha hambre"
El fichaje del central neerlandés asegura que llega al Valencia con la ambición de que da un gran salto en su carrera, aunque evita marcar un claro objetivo deportivo para la temporada 2026/27
Álvaro Escrig
Justin de Haas, primer fichaje del Valencia CF para la temporada 2026/27, ha sido presentado este mediodía en Mestalla como nuevo jugador del club hasta junio de 2030. Neerlandés de 26 años, el central asegura que viene "con mucha hambre" de "ganar partidos" y ayudar a reconstruir la gran historia de la entidad del murciélago.
Si una pregunta ha sobresalido sobre las demás en la primera presentación de la temporada 2026/27 ha versado sobre los objetivos por los que peleará el Valencia en su último año como local del viejo coliseo de la Avenida de Suècia. Tras seis años de ausencia en las competiciones europeas, el valencianismo aguarda a que una voz en la entidad fije claramente la meta de regresar a los torneos UEFA, los que permiten aumentar los ingresos extraordinarios en el mundo del fútbol.
Preguntado por si ya se le ha comunicado el objetivo por el que se competirá este próximo curso, De Haas ha indicado que "no", aunque él llega dispuesto a seguir creciendo en su carrera. "No, simplemente he venido a jugar y ganar partidos. Tengo mucha hambre de ganar partidos con el Valencia. Debe ser una obligación para un club como el Valencia CF. El principal objetivo es siempre ganar partidos", afirmó.
Desde que se concretó su fichaje por el Valencia en los meses de enero y febrero, cuando se intentó adelantar su llegada con una oferta de un millón de euros, rechazada por el Famalicão, De Haas se enfocó en terminar bien en Portugal y "empezar" del mismo modo con los de Mestalla. Para eso, el defensa central ha preparado su "estancia" desde entonces. "Vine en febrero, luego en marzo, que algunos me hicisteis fotos. Exploré la ciudad y busqué casa para estar todo listo en junio y centrarme solo en el fútbol, que es en lo que me tengo que fijar", comentó.
Conocedor de la historia del Valencia
"Quiero empezar bien, ganar partidos, el Valencia necesita ganar partidos. Mi deseo es integrarme de la mejor manera, sabiendo mis puntos fuertes y trabajando en mis debilidades me centro en ayudar a ganar. Conozco la historia del Valencia, es una historia ganadora y vamos a por más victorias, que es lo que se merece este club y sus aficionados", valoró.
Por otro lado, el neerlandés no quiso entrar en detalles sobre las conversaciones que ya ha podido mantener con el entrenador, Carlos Corberán. "Lo que hablemos lo mantendré en privado. Yo quiero ganar, porque cuando lo haces es como se consiguen grandes cosas, ese es el principal objetivo en mi cabeza", volvió a responder ante la pregunta recurrente en la sala de prensa del estadio.
"No me gusta fijarme en el pasado, miro al presente, hacia delante, para intentar mejorar. Vengo a ayudar al equipo a dar lo máximo y crear una historia ganadora como se merece el Valencia CF", apostilló.
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Fuente: Superdeporte
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