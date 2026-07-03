Comunicado oficial sobre Pedro Martínez: paga su cláusula y abandona el Valencia Basket

Pedro Martínez es historia viva del Valencia Basket. El preparador catalán ha decidido abandonar el club del Roig Arena pagando su cláusula de rescisión.

Tras abonarse la cláusula de salida recogida en su contrato que le permitía romper de manera unilateral su vinculación con Valencia Basket, Pedro Martínez queda desvinculado del Club y dejará de ejercer como entrenador jefe de nuestro primer equipo masculino. El pasado 25 de marzo de 2026, el técnico catalán había ampliado su contrato con Valencia Basket hasta el final de la temporada 2027-28.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, dedicación y el trabajo realizados por Pedro durante esta segunda etapa ocupando el primer asiento del banquillo taronja.

Después de una primera etapa entre 2015 y 2017 en la que el equipo taronja ganó la Liga Endesa de 2017, Pedro Martínez regresó en el verano de 2024 para un segundo viaje como nuestro primer entrenador que ha durado de nuevo dos temporadas. Y del que sale como el primer técnico que consigue ganar múltiples títulos y el que más ha cosechado con nuestro equipo profesional masculino al añadir a esa primera Liga otros dos trofeos más: la Supercopa Endesa 2025 y la Liga Endesa 2025-26.

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Pedro Martínez deja el Valencia Basket como el entrenador con más partidos dirigidos (282) y con más victorias (207), además de ser también el que más encuentros ha dirigido al Club en Liga Endesa (168) y en competiciones europeas (105).