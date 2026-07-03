Tenis
Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Shintaro Mochizuki
El español llega a tercera ronda sobre la hierba londinense tras ganar a Carreño en un choque que duró dos días
EP
El tenista madrileño Rafael Jódar se adjudicó el duelo español ante Pablo Carreño culminando la remontada este jueves, después de que el partido no pudiera terminarse este miércoles por falta de luz, por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4, para sacar el billete a la tercera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y sobre hierba, tras 3 horas y 43 minutos de juego, una ronda en la que estará también Jaume Munar, pero no Oksana Selekhmeteva.
Al de Leganés pareció sentarle mejor las condiciones diurnas sobre la pista 2 del All England Lawn Tennis Club que a un Carreño que sufrió mucho con su saque en la reanudación del encuentro, que no pudo terminar este miércoles por falta de luz, coincidiendo con la petición de atención médica del madrileño por una caída en la hierba que todavía no domina al completo, cuando el marcador era de 6-3, 3-6, 6-0, 2-1.
Jódar, de 19 años y número 26 del ranking, volvió a la reanudación con la lección aprendida y mejoró su rendimiento con el segundo servicio -acabó el quinto set con un 46% de puntos ganados con segundo saque-. Además, volvió a demostrar su fiabilidad en el quinto y definitivo parcial -el más corto: 45 minutos-, rompiendo hasta en dos ocasiones el saque del asturiano para finalizar el encuentro con un marcador de 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 y avanzar a la tercera ronda.
Jódar, cuartofinalista en Roland Garros, se enfrentará este viernes en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki, que viene de superar tres encuentros en la fase previa y otros dos en el cuadro principal. Su último triunfo fue frente al estadounidense Ethan Quinn, finalista en Mallorca la semana pasada, por 6-2, 7-6 (6) y 7-5.
- Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap
- Edwards empieza a contratar a 1.200 trabajadores para su planta de Moncada
- La jueza de la dana no podrá obtener el contenido de los wasaps entre Mazón y su jefe de Gabinete
- Un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural de Alicante
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- Aemet avisa de una posible nueva ola de calor en la Comunitat Valenciana: las temperaturas superarán los 40 grados
- Maria-Mercè Marçal y Rodoreda: el examen de Valenciano en las PAU de julio pasa por encima de la exclusión de autores catalanes
- Justicia cierra una subida salarial de 180 euros mensuales para sus 5.800 funcionarios