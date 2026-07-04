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El adiós de Sergio de Larrea al Valencia Basket: "Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar"
El vallisoletano ya ha firmado su contrato para jugar la Summer League antes de empezar su nueva etapa en la NBA
Llega con un contrato de cuatro años con un total de 16 millones de dólares
Taronja desde los 15 años, es el tercer canterano del Mur dels Somnis que llega a jugar en la NBA
Agradece su etapa en el club con un emotivo vídeo locutado por él mismo
Sergio de Larrea ya no es jugador del Valencia Basket. El vallisoletano queda desvinculado del club taronja después de que se haya acordado el pago de su cláusula de rescisión para la NBA recogida en su contrato. Y además, el ya extaronja ha firmado también su nuevo contrato con Dallas Mavericks, donde empezará a jugar la Summer League de este verano para ir adaptándose antes de arrancar su nueva etapa de cuatro años en la mejor liga del mundo, con un contrato total de 16 millones de dólares tras ser elegido en el pick 25 del draft.
De Larrea, que llegó al Valencia Basket con apenas 15 años, se convierte así en el tercer canterano y miembro del Mur dels Somnis de L'Alqueria, que da el salto a la NBA, tras haberlo hecho antes Víctor Claver y más recientemente Awa Fam, elegida por Seattle en un histórico número tres del draft de la WNBA.
El vallisoletano deja el club después de haber sido jugador del primer equipo las dos últimas temporadas y de haber sido pieza clave para ganar la Supercopa Endesa (en la que fue MVP) y la Liga Endesa, además de haber llegado a la Final Four de la Euroliga en Atenas.
Mensaje de despedida
El jugador, al igual que hizo Jaime Pradilla, quiso despedirse de la afición, del club y de los compañeros, en su caño a través de su cuenta de Instagram, con unas emotivas palabras. "Hace cinco años, un niño llegaba con un sueño, con un nuevo reto que aprovechar. Desde el primer día me sentí como en casa. La confianza que Valencia Basket me dio fue algo de lo que siempre estaré agradecido. Durante los primeros años entendí lo que valoraban aquí, al jugador, a la afición, a toda la gente del club. Son muchas las experiencias, los aprendizajes y sobre todo, los amigos".
A ello añadió más agradecimientos. "Quiero empezar dando las gracias a toda la familia Roig, por permitirme ser parte de su proyecto, el proyecto de una ciudad. A todas las personas que han recorrido este camino conmigo, desde que llegué, entrenadores, compañeros, trabajadores del Valencia Basket, a toda la gestión del club por ayudarme, confiar y desarrollar a un niño que vino con toda la ilusión del mundo, Chechu, Andreu, Enric, Luis... Finalmente, solo me queda despedirme de corazón de este equipo. La afición, todo lo que hemos vivido y hemos compartido, se quedará para siempre en mi corazón. Gracias Valencia Basket por este viaje, ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar".
Fuente: Superdeporte
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