Carlos Espí vuelve al trabajo después de 'salvar' al Levante: "Cada vez me conoce más gente, pero meto goles desde hace mucho"

A las 08:00 de la mañana, puntual como un reloj, se presentó Carlos Espí en las pruebas médicas del Levante de la misma manera en la que anotó 11 goles para salvar al conjunto levantinista: ilusionado, hambriento y con ganas de seguir demostrando que su racha anotadora no entendió de casualidades. El delantero procedente de Tavernes de la Valldigna llegó con “muchas ganas de ver el lunes” a sus “compañeros”, tras unas vacaciones que ha aprovechado al máximo consciente de que "cada vez le reconoce más gente", pero dejando claro que marca "goles desde hace mucho".

“Tuve dos semanas de exámenes en las que no pude desconectar mucho, pero, cuando terminé, me fui de viaje y estuve con familia y amigos”, dijo Carlos Espí frente a este diario en las instalaciones del hospital IMSKE, con vistas a una temporada muy ilusionante tras una cargada de “aprendizaje”. “Aprendí mucho. Qué más se puede pedir: 11 goles en Liga y dos en Copa. Al principio empecé sin jugar y he acabado jugando y metiendo goles. La verdad que muy contento por ello y por la decisión que tomé de no salir ni en verano ni en invierno”.

Carlos Espí celebra su gol contra el Mallorca en el Ciutat / Francisco Calabuig

Sin embargo, sus capacidades futbolísticas, su olfato goleador y sus cifras de cara a portería despiertan interés en el Viejo Continente, aunque Carlos Espí se desentiende de los rumores y de todo lo que suene en el mercado: se centrará en dar el 100 por cien en el Levante. Después, el fútbol y el destino dirán. “Ese tema lo llevan mis representantes. Yo tengo ganas de ver a mis compañeros y de empezar a trabajar. Estoy muy contento en el Levante”.

Cabello, con "ganas de demostrar"

También este sábado se vio en las pruebas médicas a Jorge Cabello, al que la cesión en el Mirandés le ha sentado de maravilla. Pasó de desaparecer del mapa, tras jugar los primeros tres partidos con el Levante, a ser un fijo en la zaga mirandesa, cuajando grandes actuaciones y convirtiéndose en un auténtico líder. El descenso, peleando hasta el final por esquivarlo, no empaña la notable temporada del central canario de cara a un regreso donde trabajará por ser una pieza de gran valor para Luís Castro.

“Vengo con ganas de demostrar. La etapa en el Mirandés me ha hecho coger confianza en mí mismo y la verdad es que he crecido como jugador y también como persona”, dijo Cabello, asegurando que Anduva “es un destino muy aconsejable. La afición, increíble, y también las personas del club. Es un equipo que cada persona que va lo hace para ayudar al club, pero es un destino donde todos te ayudan a ser mejor dentro y fuera del campo. Me ha servido bastante”.

Aun así, finalizó su cesión con la espina clavada de no haber dejado al Mirandés en Segunda. Llegaron con vida a la última jornada contra el Leganés, pero la derrota en un partido cargado de polémica, les impidió salvar la categoría. “Es una lástima. Llevábamos muchos meses trabajando bien. Llegar a la última jornada con opciones de salvarnos nos motivaba mucho, pero el partido fue como fue. Ahora hay que seguir adelante”, ya que “los jabatos nunca se rinden. Tuvimos opciones hasta el final. Ahora mandarle ánimos al Mirandés”.

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Jorge Cabello, en las pruebas médicas con el Levante UD. / Rafa Esteve

Dispuesto a hacerse con un puesto

Más maduro y con más horas de vuelo en el fútbol profesional tras adquirir continuidad que le ha permitido crecer como defensa central, Jorge Cabello vuelve al Levante con una misión: “Vengo a reivindicarme. El año pasado jugué los primeros tres y después no lo hice mucho. Vengo con máxima ilusión y ganas de demostrar”.